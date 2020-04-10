Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı
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Remzi Yılmaz, Türkiye, Güncel

Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyesi, Gazeteci Remzi Yılmaz'ın 2 yıl süren çalışmaları sonucunda derlediği ve Türkiye'deki fair play çalışmalarını anlatan ''Yaşamda ve Sporda Fair Play'' kitabının basımı tamamlandı. Türk spor arşivine katılan bu değerli eser, TMOK Kütüphanesi'ne teslim edildi.

10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı

1982 yılında başlayan Fair Play hareketinin tarihçesinin anlatıldığı kitap ''Yaşamda ve Sporda Fair Play'' yayımlandı. Kitapta; 2018 yılına kadar Türkiye Fair Play Ödülü kazananlarının tam listesi, dünyada Fair Play Ödülü kazanan Türkler ile dünyada ve Avrupa'da Fair Play hareketinin tarihçesi yer alıyor. TMOK Kütüphanesi'ne teslim edilen kitapla ilgili, TMOK Başkanı Uğur Erdener ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar görüşlerini dile getirdi.

''BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK''

TMOK Başkanı Erdener, kitapla ilgili ifadelerini, "Bir başvuru ve referans kitabı niteliğindeki bir çalışmanın Fair Play kavramının kitlelere benimsetilmesinde sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayacağına hiç şüphe yok." sözleri ile anlattı. Arıpınar ise, "İlk günden bu yana Fair Play yoluna kendini adayan, mesleği gazeteciliğin yanı sıra TMOK Üyesi, TMOK Fair Play raportörü olarak, Türkiye Fair Play Ödüllerinin seçiminde yer alan Remzi Yılmaz, bu eseri ile en iyi yolu seçmiş." dedi.

EN DOKUNAKLI 10 ÖYKÜ SEÇİLDİ

2 yıllık bir çalışmanın sonunda TMOK arşivlerinden ödül kazananların derlendiği kitabın en ilginç bölümü ise sportif ve toplumsal alanda Fair Play Ödülü kazanan isimlerin adaylık öyküleri. 1982 yılından itibaren TMOK'un ve gazetelerin arşivleri taranarak derlenen öyküler duygulandıracak nitelikte. 1982 yılından itibaren verilen ödüller arasından toplumsal ve sportif olmak üzere her iki kategorinin en dokunaklı 10'ar öyküsü seçilerek yazıldı.

Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı

ESERE İMZA ATMAKTAN MUTLULUK DUYUYOR

Kitabı hazırlayan Remzi Yılmaz, bunun Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar tarafından kendisine verilen bir görev olduğunu ve bu görevi yerine getirmenin huzurunu hissettiğini söyledi. Fair Play Komisyonu'nda yıllardır görev alan ve komisyondaki hizmetlerine devam eden Yılmaz, böyle bir eserde imzasının bulunmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, kitabın basılması için sponsor olan iş adamı Mehmet Samsa'ya teşekkür etti.

''FAIR PLAR, SPORDA YARININ TEMİNATIDIR''

Mardin'de bisiklet sporunun gelişmesini sağlayan, burada bir bisiklet kulübü kurarak gençliğe bir hedef gösteren Mardinli iş adamı Mehmet Samsa, kitabın sponsorluğunu üstlenerek takdir topladı. Samsa böyle bir kitabın basılmasına neden destek olduğunu ise şöyle açıkladı: "Sadece sahalarda, pist ve kulvarlarda yapılan sporsal etkinliklerden ziyade milyonları peşinden sürükleyen ve aynı zamanda da kendi ekonomisini doğuran bir faaliyetler bütünüdür spor. Sporun bireysellikten, evrenselliğe döndüğü bir süreç yaşamaktayız. Bununla birlikte kurallara göre oynamak, rakibe saygı ve şans eşitliğini korumakla birlikte şekillenen 'Fair Play' kültürü, her türlü spor dalında gerekli kaliteyi korumada sadece bugünün değil yarının da teminatıdır. Bu kapsamda kitabın, ülkemizde Fair Play kültürünün oluşması ve gelişmesine katkı sağlayacak nitelikte olan başucu eserler arasında yer alacağına inanıyorum."

2000 ADET BASILDI

Kapak ve sayfa tasarımını Mustafa Üçbaş'ın yaptığı, Nirvana Creative Design'ın baskıya hazırladığı kitap, 4 Renk Matbaa'da basıldı. 80 sayfadan oluşan ''Sporda ve Yaşamda Fair Play'' kitabı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne teslim edildi. 2000 adet basılan kitap, TMOK Fair Play Komisyonunun Üniversiteler Fair Play Kervanı panellerinde, BESYO öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

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