Türkiye Nijerya ortak toplantısına İGÜ de katıldı

DEİK bünyesinde gerçekleşen toplantıya iş dünyasından birçok kuruluş katılırken, Türkiye adına toplantıya davet edilen tek yükseköğretim kurumu İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) oldu. Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda'nın da katılım gösterdiği toplantıda, İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İzzet Gümüş, İGÜ Uluslararası Öğrenci Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya ve İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ile büyükelçi özel bir görüşme gerçekleştirdi.

"EĞİTİMLE İLGİLİ İŞ BİRLİĞİ SAĞLANMALI"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uluslararası başarıları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve İGÜ'ye bu sebeple daha çok önem verdiğini ifade eden Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda, iki ülke yükseköğrenimi arasında daha fazla iş birlikleri geliştirilmesini gerektiğini belirtti.

Üniversite bünyesinde 2 Nijeryalı öğretim üyesinin ve 32 kayıtlı Nijeryalı öğrencinin olduğuna değinen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İzzet Gümüş, "Bu sene kayıtlı öğrenci sayımızın 100'ü bulmasını ve toplam uluslararası öğrenci sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Akademisyen ve öğrenci değişim programları, bilimsel projelerin iş birlikleri ile iki ülke arasındaki bağları daha da güçlü kılacağız. Gerçekleştirilen görüşmelere yalnızca üniversitemizin çağrılmış olması bizleri gururlandırdı. Uluslararasılaşma adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve elde ettiğimiz başarıların, uluslararası camiada bilinir ve takdir edilir olması ise bizler için ayrı bir övünç kaynağı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA