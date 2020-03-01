: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - TEKİRDAĞ/ÇANAKKALE

01.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:06

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için İzmir, Tekirdağ ve Denizli'de etkinlikler düzenlendi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosiklet ve otomobillerle konvoy oluşturuldu. Cadde ve sokakları "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile turlayan katılımcılar, etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdirdi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, yaptığı açıklamada, Bayındırlıların adeta tek yürek olduğunu belirtti, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Tekirdağ'da araç konvoyu oluşturuldu

Sosyal medyada yapılan çağrı üzerine Süleymanpaşa Sahili'ndeki dolgu alanında bir araya gelen Tekirdağlılar, araçlarla şehir turu attı.

Süleymanpaşa Sahili'nde saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de konvoy boyunca güvenlik tedbiri aldı.

Denizli'de Alperen Ocakları yürüyüş düzenledi

Alperen Ocakları Denizli Şubesi üyeleri öncülüğündeki grup, Bayramyeri Meydanı'ndan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na Türk bayraklarıyla yürüdü.

Katılımcılar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan atıp tekbir getirdi, saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı okudu.

Bu arada sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Yenişehir Mahallesi'nde toplanan motosikletliler kentte Türk bayraklarıyla şehir turu attı. Grup, Asri Mezarlık'ta bulunan polis ve asker şehitliğine de giderek burada şehitler için dua etti.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, şehit düşen Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Yapılan duaların adından katılımcılar, dev Türk bayrağı açarak, kortej oluşturdu. Grup, "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", şeklinde slogan attı.

İnönü Caddesi ve Kordon boyunda devam eden yürüyüş, etkinliğin başladığı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA

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