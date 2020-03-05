: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

05.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:38

Çankırı, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da, Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, İdlib'de görev yapan askerlere destek olmak ve şehitleri anmak amacıyla Türkiye koreografisi oluşturdu.

Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek Türkiye haritası oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edilerek, vatanın bölünmez bütünlüğüne işaret edildi.

Kaynak: AA

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