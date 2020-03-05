Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Haberler » Güncel » Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Haber

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Çankırı, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da, Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi.

05.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:38
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

, , Samsun ve 'da, Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, İdlib'de görev yapan askerlere destek olmak ve şehitleri anmak amacıyla koreografisi oluşturdu.

Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek Türkiye haritası oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edilerek, vatanın bölünmez bütünlüğüne işaret edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler