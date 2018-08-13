Türkiye Maarif Vakfı, Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı başladı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç gün devam edecek toplantı, Vakıf genel merkezindeki konferans salonunda gerçekleştirildi.

Vizyon ve misyonunu anlatan tanıtım filmi gösterimi ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin son dönemde eğitim üssü haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin eğitim alanında ciddi yatırım ve kalkınma hamleleri yaptığını vurgulayan Akgün, "Türkiye'de 3-5 yıl önce 10 bin yabancı öğrenci varken bugün 120 bin civarında, 100 farklı ülkeden gelen yabancı öğrenciler var. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar eğitime yurt dışında destek vermektedir." ifadesini kullandı.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının, doğrudan yurt dışında temel ve örgün eğitim ile uğraşan kanunla yetkileri belirlenen bir vakıf olarak, Türk Eğitim Sistemi'ne yönelik temel bilgileri içeren bir takım materyalleri üretmek için çalışmalar başlattıklarını aktardı.

Türkiye Maarif Vakfının, dünya genelinde hızla yayılan ve faaliyet alanını büyüten bir kurum olarak çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Akgün, dünya genelinde bugün itibarıyla 86 ülke ile temasa geçildiğine değindi.

"Yeni okulların açılması için protokoller imzalandı"

Direktör atanan 44 ülkeden 27'sinde okulların faaliyet yürüttüğünü vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"FETÖ'den kurumumuza okulları devreden Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal, Çad, Gabon, Burundi ve Fildişi Sahili'nde 100 okulda 10 bin 621 öğrenci, toplam 138 okulumuzda 12 bin 426 öğrencimiz eğitim görüyor. Bunlarla birlikte toplam 28 ülkede gerek FETÖ/PDY iltisaklı okullarının devralınması gerekse yeni okulların açılması için protokoller imzalanmış olup devir teslim süreçleri devam etmektedir."

Öte yandan bugün başlayan ilk oturumun ardından, düzenlenen özel okul işletmeciliği konulu panel sonrasında sosyal medya yönetimi ve fotoğraf, görsel içerik oluşturma eğitimleri ile devam eden toplantı, tematik oturumlar, insan kaynakları ve personel yönetimi süreci ve okul kurulum süreçleri toplantılarıyla son buldu.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Akgün'ün yanı sıra mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, bölge koordinatörleri ve 44 ülke direktörünün katıldığı toplantı eğitim, ortak akıl platformları ve tematik oturumlar ile sürecek.

Toplantının son gününde ise ülke direktörleri ile tecrübe paylaşımı toplantısı ve genel değerlendirme yapılacak.