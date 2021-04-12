Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya'da 10 bin metrekarelik okul alanı satın aldı
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Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya'da 10 bin metrekarelik okul alanı satın aldı

Anadolu Ajansı / Husamedin Gina - Haberler | Güncel
Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya'da 10 bin metrekarelik okul alanı satın aldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki FON Üniversitesi arasında üniversite kampüsünün 10 bin metrekarelik bölümünün TMV tarafından satın alınması için anlaşma imzalandı.

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki FON Üniversitesi arasında üniversite kampüsünün 10 bin metrekarelik bölümünün TMV tarafından satın alınması için anlaşma imzalandı.

FON Üniversitesinin kampüsünde gerçekleşen imza törenine TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah'ın başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TMV Kuzey Makedonya Koordinatörü Mustafa Dillioğlu, FON Üniversitesi sahibi Fiat Canoski, Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı katıldı.

Cerrah, gazetecilere yaptığı açıklamada, FON Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğiyle ilkokuldan liseye kadar yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim verecekleri bir kampüs satın aldıklarını söyledi.

TMV'nin Balkanlar'da Kosova'dan sonra Kuzey Makedonya'da faaliyetlerine başladığını anımsatan Cerrah, "Şimdi burada yürütmüş olduğumuz bu eğitim faaliyetlerini çok daha güçlü ve çok daha nezih bir ortamda devam ettireceğiz inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine bir ufuk çizdiğini belirten Cerrah, çizilen ufkun en önemli ayaklarından birinin Balkanlar olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Üsküp şehrini zikrettiğini aktardı.

FON Üniversitesi sahibi Canoski de birkaç ay devam eden görüşmeler neticesinde 10 bin metrekarelik alanın satılması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

TMV'nin ülkede okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim verdiğini belirten Canoski, Üsküp bölgesinde üniversiteleriyle TMV okullarının bir bütün oluşturacağını ifade etti.

İki kurum arasında mükemmel iş birliği olacağına olan inancını dile getiren Canoski, "Kuzey Makedonya daha kaliteli bir ilköğretim ve lise kazanıyor. Bu ülkemiz için bir katma değerdir. Böyle kurumlar profesyoneldir. Okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde çocukların kalitesi ve kontrolü için çalışıyorlar. Yani Kuzey Makedonya çok şey kazanıyor." diye konuştu.

Makedonya Avrupa Üniversitesi olarak 2003'te kurulan üniversite, 2006'dan bu yana FON Üniversitesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

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