Türkiye, Kosova'ya arama-kurtarma çalışmaları için K9 köpekleri bağışladı - Haberler
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Türkiye, Kosova'ya arama-kurtarma çalışmaları için K9 köpekleri bağışladı

AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kosova Güvenlik Gücüne (FSK) arama-kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere özel eğitilmiş 6 K9 köpeği bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kosova Güvenlik Gücüne (FSK) arama-kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere özel eğitilmiş 6 K9 köpeği bağışladı.

Başkent Priştine yakınlarında bulunan FSK'nin K9 Arama-Kurtarma Biriminde düzenlenen törende konuşan Kosova Ulusal Muhafız Komutanı Tuğgeneral Cevahir Geci, ülkesinin arama-kurtarma köpeklerinin öneminin farkında olduğunu söyledi.

Bunu 2019'da, onlarca kişinin hayatını kaybettiği Arnavutluk'taki depremde tecrübe ettiklerini belirten Geci, "Burada işimize profesyonellik seviyesi dahil oldu. Köpekler ile daha profesyonel iş yaptık ve FSK üyelerinin doğrudan tehlikeye girmediği daha kolay iş yaptık. Bu, bize yüzde yüz daha iyi bir resim ve daha verimli bir çalışma sağladı." diye konuştu.

Türk ordusuna bu bağıştan dolayı teşekkür eden Geci, askerlerden Türkiye'de eğitimden kazandıkları becerileri diğer meslektaşlarıyla paylaşmalarını istedi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Çağdaş Akif Kahraman da eğitimlerini başarıyla tamamlayan FSK personelini kutladı.

Eğitim faaliyetleri kapsamında 27 Eylül-10 Aralık tarihlerinde arama-kurtarma köpeği eğitimi düzenlendiğini anlatan Kahraman, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeli eğitim konusundaki bilgi ve tecrübesini Kosovalı kardeşleriyle paylaşmaktan büyük onur duymaktadır." dedi.

Türkiye, Kosova'ya arama-kurtarma çalışmaları için K9 köpekleri bağışladı

Türkiye, Kosova'ya arama-kurtarma çalışmaları için K9 köpekleri bağışladı

Türkiye, Kosova'ya arama-kurtarma çalışmaları için K9 köpekleri bağışladı

Türkiye, Kosova'ya arama-kurtarma çalışmaları için K9 köpekleri bağışladı

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AA / Erkin Keçi - Son Dakika Haberleri

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