Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi
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Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi

Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yangın söndürme helikopteri görevlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yangın söndürme helikopteri görevlendirdi.

Başkent Lefkoşa'daki Sanayi Bölgesi'nde Orman Dairesinin bulunduğu alana konuşlandırılan helikopter, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alındı.

Çavuşoğlu, Orman Genel Müdürlüğünün KKTC'ye görevlendirdiği yangın söndürme helikopterinin, 2010'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele kapsamında imzalanan protokolün bir parçası olduğunu söyledi.

Yangınlara daha erken müdahale edilebilmesi bakımından helikopterin ülkede konuşlandırılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, ülke bütçesinin böyle bir helikopterin alınmasına veya ülkede korunup, konuşlandırılmasına uygun olmadığını, bu anlamda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'deki yetkililerin özveri ve desteğiyle helikopterin KKTC'ye gönderildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bu topraklar da Türk toprağıdır ve bu toprakların yeşil kalmasını, ekolojik dengenin korunmasını Türkiye'dekiler de en az bizim kadar önemsiyor. Bu anlamda bu yıl çıkılan ihalede kiraladıkları helikopterlerin bir tanesini burada konuşlandırmışlardır. KKTC coğrafyasının ekolojik dengesinin, ormanlarının, değerlerinin korunması anlamında büyük bir fedakarlıktır." diye konuştu.

"Helikopter ekibi, yangına en erken zamanda müdahale edecek"

Bakan Çavuşoğlu, çift pervaneli helikopterin bu sene ülkede olacağına, daha önceki helikopterlere göre kapasitesinin daha yüksek olduğuna dikkati çekerek "Umut ederim ki, hiç kullanmak zorunda kalmayız ama kullanmak zorunda kalırsak da buradadır. Herhangi bir yangın durumunda helikopter ekibi, yangına en erken zamanda müdahale edecek." ifadesini kullandı.

Helikopterin ülkeye konuşlandırılmasına emek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine teşekkür eden Çavuşoğlu, helikopter pilotu ve teknisyenlerden de bilgi aldı.

Kamov 32 çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin, 3,5 ton su atabilme özelliği bulunuyor.

Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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