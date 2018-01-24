Türkiye Kıbrıs Harekatı'nda Olduğu Gibi Kenetlendi"

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgede güvenli bölge oluşturmayı hedeflediğini belirten Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, "80 milyon Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde olduğu gibi Afrin için kenetlendi. Bu Türkiye'yi bölmeyi düşünen devletlere karşı verilmiş en iyi mesajdır" dedi.

Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ'ten temizlemek, sınırlarını güvence altına almak için Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 5'inci gününe girdi. Türk savaş uçakları terör hedeflerini havadan ve karadan vurdu. Türkiye'nin uzun süredir bölgede güvenlik koridoru oluşturmayı düşündüğünü söyleyen Emekli Tuğgeneral ve İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel, "Diğer devletler buna karşı çıktılar. ABD'nin 'Burada güvenli bölgenin oluşturulmasında işbirliğine hazırız' ifadesi hükümetimiz tarafından tamamen boş bir ifade olarak değerlendirildi. TSK burada kendi güvenliği için gereken her şeyi yapacak" diye konuştu.

"HEDEF BÖLGEDE HAYATI NORMALE DÖNDÜRMEK"

Türkiye'nin Suriye'yi kendi topraklarına katma gibi bir amacının olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Fahri Erenel, "Temel amacımız terör unsurlarını buradan yok etmek, bölgedeki halka barış götürmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına destektir. TSK, El-Bab ve Cerablus'ta olduğu gibi buraya yerel halktan oluşan bir yönetim biçimi getirerek, bölge halkının temel ihtiyaçlarını sağlamayı ve insanların günlük yaşantısına tarım ve hayvancılığa dönmelerini sağlamayı hedefliyor. Hayatı normale döndürmek Türkiye'nin bu operasyondaki temel amacı" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN DESTEĞİYLE KORİDOR OLUŞTURMA HEVESİNDELER"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2012'de Afrin'i teröristlerin eline bıraktığını ve terör örgütlerinin de bölgede bir koridor oluşturmayı hedeflediğini anlatan Doç. Dr. Fahri Erenel, 6 yıllık süreci şu sözlerle özetledi:

"Terör örgütleri ABD'nin desteğiyle meşhur bir koridor oluşturma hevesinde. Kobani'de yaptıklarını burayla birleştirmek ve sözde ilan ettikleri kantonlardan oluşan bir federasyon yapılanmasına gitmek istiyorlar. Esed rejimi, 2012'de bölgeyi herhangi bir çatışma yapmaksızın bu teröristlere bıraktı. Kendi topraklarını teröristlere kendi eliyle teslim etti. Afrin'de Arap nüfus fazla, Kürt nüfus azınlıktaydı ve Türkmenler vardı. PKK'lı teröristler bu bölgeye gelince özellikle Araplar'a yönelik baskıyla bölgeden göç etmelerine ve değişik yerlerden getirdikleri insanlarla bölgedeki nüfusun Kürt nüfusu lehine gerçekleşmesini sağlayacak düzenlemeler yaptılar."

"TÜRKİYE TEK VÜCUT OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

Türkiye'nin ülkenin tüm vatandaşlarıyla tek vücut olabileceğini Zeytin Dalı Harekatı'yla dış güçlere gösterdiğinin altını çizen Erenel, "80 milyon Türkiye'yi dışarıdan bölmek isteyenlere karşı tek vücut oldu. Türkiye'nin neredeyse tamamında Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde yaşanan kenetlenme durumunu görüyoruz. Bu Türkiye'yi bölmeyi düşünen devletlere karşı verilmiş en iyi mesajdır. Türkiye bundan daha güçlenmiş halde çıkacaktır. Türk ordusu, topraklarına karşı yapılacak her türlü harekata misliyle karşılık vereceğini, kendi gücüyle bunu yapabilecek yetenekte olduğunu da tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

(-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Afrin Harekatı'ndan detay görüntüler

-Sınırdan görüntüler

-Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel röportajı - İstanbul