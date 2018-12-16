Bursa'da, "Türkiye-Kazakistan Dostluk Gecesi" düzenlendi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ), Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkistan Toyu ve Türkiye Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) tarafından UÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da katıldı.

Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, yarın Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 27. yılını kutlayacağını ve bu etkinliğin böyle bir günün öncesinde yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın Türklerle dost olmaktan öte kardeş olduğunu vurgulayan Saparbekulı, şöyle konuştu:

"Türk dünyası zengin, derin, araştırdıkça bitmeyen kültürüyle, değeriyle ve mutlaka geleceğiyle önemli. Türk dünyası ortak geleceğimizdir. Türk dünyasının geçmişi nasıl şanslı olduysa mutlaka tekrar geleceği de güzel ve şanlı olacaktır. Türk devletleri, dünya teknolojisine, istikrarına, medeniyetine nasıl huzur getirdiyse, mutlaka bir gün gelecek ve yine aynı huzuru verecektir. Bu konuda Kazakistan'da da köklü bir çalışma yapılıyor."

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da üniversitesi bünyesinde 133 ülkeden öğrenci olduğunu, Kazakistan'dan da 125 öğrencinin eğitimine devam ettiğini anlattı.

Ulcay, daha fazla yabancı öğrencinin gelmesini istediklerini belirterek, "Bursa'dan Kazakistan'a da öğrenci göndermek istiyoruz. Bu sene üniversitemize 13 bin 500 yabancı öğrenci başvuruda bulundu. 2 bin civarında alabildik. Bu sayıyı 2 bin 500 civarına çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kazakistan'dan gelen halk oyunları ekipleri, milli kültür ve değerleri ile yörelerini temsil eden gösteriler yaptı, şarkılar söyledi.

Kafkas oyunundan örneklerin de sunulduğu gecenin sonunda seyirciler gösterileri ayakta alkışladı.

Etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve TESAM Başkanı İlyas Bozkurt da katıldı.