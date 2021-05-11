Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik zulmü devam ederken, Türkiye'den olaylara karşı flaş bir adım geldi. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önceden gönderilen Antalya Diplomasi Forumu davetinin geri çekildiği öğrenildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ederken, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki Müslümanlardan da İsrail'in uygulamalarına tepki sürüyor.

Son olarak İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetmişti. Mescid-i Aksa'da gerilim sürerken, Türkiye'den de flaş bir adım geldi.

ÖNCEDE YAPILAN DAVET GERİ ÇEKİLDİ

Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çektiği bildirildi.

TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ İLETTİ

Antalya Diplomasi Forumu davetinin geri çekilme kararının Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği vasıtasıyla İsrail tarafına iletildiği öğrenildi.

Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından iletilen notta davetin iptaline gerekçe olarak son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik artan ihlal ve saldırıları gerekçe verildi. Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran'da gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı