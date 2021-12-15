Türkiye İşitme Engelliler Karate ve Taekwondo Şampiyonaları

GAZİANTEP (Habermetre) - Türkiye İşitme Engelliler Karate ve Taekwondo ŞampiyonalarıFederasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası 11-12 Ocak 2022, Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Şampiyonası ise 13-14 Ocak 2022 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve federasyonumuz işbirliği ile Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda yapılacaktır. Şampiyonaların Yarışma bültenleri ve kayıt Formları ekte olup kayıt formlarının, bültende yer alan mail adreslerine en geç 07 Ocak 2022 tarihi saat 16: 00'a kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Bilgilerinize. Linklerde yer alan bülten ve katılım formunu indiremiyorsanız ( Chrome) tarayıcınızın geçmişini temizleyin yada tarayıcınızı değiştiriniz (internet explorer)Türkiye İşitme Engelliler Karate ŞampiyonasıTürkiye İşitme Engelliler Taekwondo ŞampiyonasıBunu beğen Açıklaması

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet