Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak için bağımsız bir komisyon kuruyor

Son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker, Türkiye İşçi Partisi'ni harekete geçirdi. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Peker'in iddialarını araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in YouTube'ta yayınladığı videolarda dile getirdiği iddiaları araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

"RAPOR HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Şık, Medyascope kanalında katıldığı programda komisyonda, gazeteciler ve hukukçuların olduğunu belirtti. Şık, Meclis'te iddiaları araştırmak üzere komisyon kurulması önerisinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, "Bunun için biz kendimiz bağımsız bir komisyon kuruyoruz. İçinde gazeteciler ve hukukçular var. Hep birlikte tüm bu iddiaları araştırıp dört başı mamur bir rapor haline getirmeye çalışacağız" dedi.