Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması sonrasında Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı aldı.

Türkiye, yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

THY'DEN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'nın, dört ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulması kararına ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir."

TÜRK HAVA YOLLARI PAZARTESİ GÜNÜ DÖRT SEFER YAPACAKTI

Birçok ülke, Kovid-19'un mutasyonuyla ilgili korkutan uyarıların yapıldığı İngiltere'yle ulaşımı durdururken, pazartesi günü Londra'dan İstanbul'a 8 sefer yapılacaktı. Bu seferlerden 4'ünü THY, 3'ünü Pegasus ve 1'ini de British Airways gerçekleştirecekti.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ İNGİLTERE'DEN SEYAHATİ YASAKLAMIŞTI

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, birçok Avrupa ülkesi İngiltere'den seyahatleri yasaklamıştı.

YÜZDE 70 DAHA BULAŞICI

İngiliz üst düzey sağlık yetkilileri, yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu ya da aşılara farklı tepki verdiği yönünde bir kanıt olmadığını, ancak eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.