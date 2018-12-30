Türkiye ile Kırgızistan Arasındaki İlişkiler Giderek Artacak"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, 2018 yılının Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerinin tekrar rayına girdiği bir yıl olduğunu belirterek "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler giderek artacak. İki devlet, iki halk dost ve kardeştir." dedi.

Büyükelçi Fırat, 2018'de Kırgızistan-Türkiye ilişkilerini ve 2019'daki hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki görev süresinin birinci yılını doldurduğunu söyleyen Fırat, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un nisan ayında Türkiye'de temaslarda bulunduğunu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da eylülde Kırgızistan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Fırat, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde "Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları"nın yapıldığını belirterek oyunların 2020 yılında Türkiye'de düzenleneceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'in karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Fırat, "Ziyaret kapsamında önemli kararlar alındı. Çok sayıda anlaşma imzalandı. Bu ziyaretler, iki ülke arasındaki ilişkilerin rayına girmesi için önemli etkenleri teşkil etti." dedi.

Fırat, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerindeki ziyaret trafiğinin, 2019 yılında da devam edeceğini belirterek "İlişkilerimiz giderek artacak. İki devlet, iki halk dost ve kardeştir. Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde Kırgızistan'ın kalkınmasına çok faydamız dokunacak. Bunu herkes görüyor ve daha da görecektir." diye konuştu.

Büyükelçi Fırat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması doğrultusunda Kırgızistan'da yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarına, yer altı madenleri, yenilenebilir enerji, hidroelektrik santrallerin inşaatı, büyük havalimanları işletmesi ve yenilenmesi, tarım ve hayvancılık alanlarında projeler geliştirdiklerini hatırlattı.

Bu yıl Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yılı dolayısıyla Kırgızistan'da çok sayıda etkinlik düzenlendiğini ifade eden Fırat, Aytmatov için Türkiye'de de birçok etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

-"Maarif Vakfını 2019'da Kırgızistan'da kuruyoruz"

Fırat, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kırgızistan'da çalışması konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini aktararak Maarif Vakfını 2019'da Kırgızistan'da kuracaklarını bildirdi.

TMV'nin ilk olarak, başkent Bişkek'te sıfırdan okul kuracağını anlatan Fırat, "Geçenlerde TMV yetkilileri ile Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı ile bir araya geldik. Çalışma gruplarını oluşturduk. Maarif Vakfını 2019'da Kırgızistan'da kuruyoruz." diye konuştu.

Fırat, gelecek yıl Kırgızistan'da Yunus Emre Kültür Merkezinin de kurulmasını arzuladıklarını belirtti.

Kırgız hastalara Türkiye'de ücretsiz tedavi imkanı

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki sağlık ilişkilerine de değinen Fırat, "Türkiye'de her yıl ücretsiz tedavi gören 100 Kırgızistan vatandaşı sayısını, 2019'da 150'ye çıkarıyoruz. Ayrıca Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine de 2019'da 30 yeni kontenjan veriyoruz. Böylece gelecek yıl ülkesinde tedavisi yapılamayan toplam 180 hastayı tedavi için Türkiye'ye göndereceğiz. Bu da aslında çok güzel bir katkı olacak." ifadesini kullandı.

Fırat, gelecek yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından başkent Bişkek'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin hizmete alınmasını planladıklarını belirtti.

"İki ülkenin prestij projesi-Manas Üniversitesidir"

Türkiye'nin Kırgızistan'da 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden (KTMÜ) övgüyle söz eden Fırat, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşliği pekiştiren Manas Üniversitesinin iki ülkenin prestij projesi olduğunu altını çizdi.

Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a yaptığı ziyaret kapsamında Manas Üniversitesinde tıp ve hukuk fakültelerinin kurulması için ilk adımların atıldığını kaydetti.

Manas Üniversitesinde fakülte sayısını tıp ve hukuk fakülteleri ile artırmak istediklerini belirten Fırat, "İstediğimiz şey, gelecek yıl üniversitenin kampüsünde tıp ve hukuk fakültelerinin kaba inşaatlarına başlamak." dedi.

"Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş kenti oldu"

Fırat, Kastamonu'da gerçekleşen 36. TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"nin Kırgızistan'ın Oş kenti olmasına karar verildiğini hatırlatarak "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş kenti seçildi. Oş kenti gelecek yıl Türk Dünyası için başkentlik yapacak. Biz de sürekli Oş kentinde olacağız. Türkiye olarak Oş kentinin tanıtılmasına katkımız büyük olacak. Anadolu Ajansı (AA) ve TRT AVAZ kanalı aracılığıyla bölgenin kültürünü, folklorunu ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA