Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Niyet Mektubu' teklifi kabul edildi - Haberler
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Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Niyet Mektubu' teklifi kabul edildi

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Niyet Mektubu' teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Niyet Mektubu'na ilişkin kanun teklifi, kabul edildi.

Tbmm Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Niyet Mektubu'na ilişkin kanun teklifi, kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan, Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklif ile Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin görev ve yetkileri belirleyen mevzuatın karşılıklı olarak gözden geçirilmesi amaçlanıyor. Büyük çaplı organizasyonlara ilişkin ev sahipliği prosedürlerinin uygulaması ve planlar yapılması konularında deneyimlerin paylaşılması, bu organizasyonların gerçekleştiği süreçte suç ve terörle mücadele tedbirlerinin alınması ile organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına ilişkin saha çalışmalarına katılım sağlanması öngörülüyor.Katar ile imzalanan söz konusu Niyet Mektubu ile 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonu esnasında yapılacak bilgi ve tecrübe paylaşımıyla iki ülke arasında yürütülmekte olan güvenlik iş birliği faaliyetlerinin daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.


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