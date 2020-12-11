Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık turizmi alanında iş birliği protokolü
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Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık turizmi alanında iş birliği protokolü

11.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:54
Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık turizmi alanında iş birliği protokolü

Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile Gürcistan Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında sağlık turizmi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile Gürcistan Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında sağlık turizmi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

USHAŞ'ın Ankara şubesinde düzenlenen protokol törenine, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kenan Şahin, USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava katılırken, Gürcistan Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Giorgi Tsotskolauri da video konferans yöntemiyle bağlandı.

Şahin, törenin açılışında yaptığı konuşmada,"Kovid-19 pandemisi bir kez daha gösterdi ki sağlıkta sınırlar yok. Deneyimlerimizi dünya ülkeleriyle paylaşmaktan, özellikle Gürcistan gibi kardeş ülkelerle iş birlikleri kurmaktan dolayı gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Tsotskolauri de protokolün, Türkiye ile uzun zamandır süren iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

USHAŞ ile Gürcistan Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasındaki protokolle, sağlık turizminde aracılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Şahin ile Janjgava tarafından imzalanan protokol, iki ülke arasındaki sağlık turizmi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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