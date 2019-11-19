"Türkiye Güzellikleri" Hollanda'da

19.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:55

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen, Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda, "Türkiye Güzellikleri" kategorisinde, son 5 yılda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan oluşan 41 fotoğraflık özel seçki, Hollanda'da sergilenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açılacak olan Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi'nde, farklı kurumlardan 27 foto muhabirinin eserleri yer alacak. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcıları Tolga Adanalı ve Osman Şişko'nun katılımıyla açılacak sergide, fotoğraf ve "Türkiye Güzellikleri" konularında söyleşiler de gerçekleşecek.

Sergiyi kısa süre önce Rusya'nın başkenti Moskova'da açtıklarını, etkinliği dünyanın önemli kentlerine taşımayı amaçladıklarını belirten Dernek Başkanı Rıza Özel, "35 yıldır aralıksız olarak düzenlediğimiz Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'na, 6 yıl önce özel bir kategori ekledik. Bu çalışma sayesinde, Türkiye'nin güzelliklerini gösteren önemli bir fotoğraf arşivine sahip olduk. Bu zenginliğimizi, Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına destek veren sergi ve söyleşilerle değerlendiriyoruz" dedi.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA