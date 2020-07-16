Türkiye, güvenli tatil seçeneklerini Alman turizm profesyonellerine tanıtıyor
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Türkiye, güvenli tatil seçeneklerini Alman turizm profesyonellerine tanıtıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliği ile düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi'ne Almanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

16.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 16.07.2020 23:21

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliği ile düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi'ne Almanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya'nın 7 ayrı kentinden edilen davet 35 turizm profesyoneli, Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılandı.

TAV Airport Otel İzmir'de düzenlenen brifingde Alman turizmcilere Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı 'safe tourism" çerçevesindeTürkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler anlatıldı.

Önlemler anlatıldı

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, Türkiye'de güvenli turizm olduğunu yerinde göstermek istediklerini belirterek, "Organizasyonun ilk ve en önemli ayaklarından biri olan havaalanında alınan önlemleri göstermek istedik." diye konuştu.

Balcı, yolcu, havalimanı personelinin sağlığını korumaya yönelik alınan önlemler, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını tanıtacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak hedefimiz, Avrupa'nın tekrar uçuş sahasını açması ve bir an önce Türkiye ile turizmin yeniden başlaması. Dün itibarıyla İngiltere'de başladı, Rusya başlıyor. Tabii ki Avrupa bizim yakın çevremiz ve Avrupa'daki ülkelerin kapılarını açması bizim en büyük hedefimiz."

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da güvenli yolculuk ve tatil olanaklarını tanıtmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

'Safe tourism' uygulaması çerçevesinde alınan önlemlere büyük hassasiyetle uyduklarını aktaran Çalışkan, Türkiye'nin bu konuda birçok turizm ülkesinden daha önde olduğunu vurguladı.

İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi çerçevesinde 16-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli destinasyonlarda bölgenin doğal ve tarihi güzellikleri tanıtılacak, güvenli tatil için alınan önlemler anlatılacak.

Türkiye, güvenli tatil seçeneklerini Alman turizm profesyonellerine tanıtıyor

Kaynak: AA

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