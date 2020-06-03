Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar
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Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar İnsanlar çekilince kendine gelmişti: o dereden numune alındı Kırklareli'nde salgın döneminde fabrikaların kapalı olması nedeniyle 30 yıl aradan sonra temiz akan ve Türkiye gündemine oturan Lüleburgaz Deresi'nden numune alındı.

03.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:53

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar

İnsanlar çekilince kendine gelmişti: o dereden numune alındı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde salgın döneminde fabrikaların kapalı olması nedeniyle 30 yıl aradan sonra temiz akan ve Türkiye gündemine oturan Lüleburgaz Deresi'nden numune alındı. Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu adına dereden numune alıp bağımsız bir laboratuvara gönderen Cengiz Atlı, "Bu dere neden kirleniyor sorusuna cevap bulabilirsek Ergene Nehri'ni yaşam kaynağı olan derelerin nasıl bir canavar haline getirdiği sorusuna da cevap bulacağız" dedi.

Lüleburgaz'da sanayileşme ve denetimlerin yetersizliği nedeniyle 30 yıldır fabrika, sanayi ve hayvansal atıklarla kirlenen Lüleburgaz Deresi için Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu harekete geçti. Lüleburgaz Belediyesi'nin dereden numune almasının ardından platform üyesi Cengiz Atlı da numune aldı.

"Kanalizasyonlar arıtmasız boşaltılıyor"

Numune alımının ardından açıklamalarda bulunan Atlı, dereye bırakılan atıkların kirlilikte önemli yer edindiğini söyleyerek, "Bu dere birkaç dereden oluşuyor. Ana hat Kaynarca. Kaynarca'dan buraya kadar derelere kanalizasyon arıtmasız bir şekilde akıyor. Kaynarca ve Pınarhisar'a bir arıtma tesisi kuruluyor ama sadece orada kurulması da çok anlam ifade etmeyecek. Öbür yandan Lüleburgaz'a yaklaştıkça fabrikalar var. Fabrikaların çıplak gözle baktığımızda derenin rengini değiştirecek kadar kirlettiğini biliyoruz" dedi.

"Temizliği gözle bakılarak anlaşılamaz"

Salgın sürecinde fabrikaların çalışmasının aksadığını sözlerine ekleyen Atlı; "Bu salgın sürecinde fabrikaların çalışması biraz aksadı. Bazı insanlar derenin temizlendiğini iddia ediyor. Derenin temizliği gözle bakılarak anlaşılamaz. Laboratuvar analizleri gerekiyor. Bir test yaptırdık ama olmadı. Biz bu dereyle tarla sulanır mı sulanmaz mı diye bakmıyoruz. Şu an bizim işimiz değil. Bu dere hastalık yayıyor mu, Lüleburgaz halkının sağlığına tehdit oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Kaynarca'dan buraya gelene kadar bütün köyler temizlenip, betonlarla dere yatakları açıldı. Ama Lüleburgaz'da çok basit bir şekilde sadece dere yatağı açıldı" ifadelerini kullandı. Atlı sözlerine şöyle devam etti; "Fabrikalar Lüleburgaz Belediyesi mücavir alanı dışında. Bunu sadece kurumlara bırakmak bizler açısından da mümkün değil. Bu dere neden kirleniyor sorusuna cevap bulabilirsek Ergene Nehri'ne de yaşam kaynağı olan derenin nasıl bir canavar haline geldiğinin sorusuna da cevap bulacağız.

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar

Kaynak: İHA

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