Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

TGB üyesi grup, "ABD tek dişi kalmış canavar" yazılı pankartlarla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak sloganlar attı.

Grup adına konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak ilan etmiş, Türkiye'ye ve Asya'ya karşı hücum borusu çalmıştır. ABD Başkanı, 1915 olaylarıyla ilgili bir insan hakları çıkışı yapmamıştır. Olay, bir tarih tartışması çerçevesinde değerlendirilemez. Biden, öncelikle Türkiye'ye ve Rusya ve Çin'in de içinde bulunduğu Asya'ya yönelik yoğun tehditlerini eyleme geçirmek için işaret fişeğini yakmıştır." diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), "1915 olaylarının, Yahudi soykırımıyla aynı sınıflama içinde bulunmadığını" karara bağladığını ve uluslararası yargıda içtihat oluşturulduğunu ifade eden Bursalı, "AİHM, bu içtihadını daha sonraki çeşitli soykırım iddialı davalarda yinelemektedir. AİHM içtihadına göre, mahkeme kararı yoksa soykırım yoktur. Hiçbir devlet başkanının, parlamentonun veya belediyenin soykırıma hükmetme yetkisi yoktur." dedi.

Protesto nedeniyle polis ekipleri, büyükelçilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı, elçilik çatısına çıkan otomatik silahlı ABD askerleri grubu dürbünle gözetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan