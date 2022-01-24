Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı, Uğur Mumcu'yu andı Açıklaması

ANKARA (AA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 24 Ocak 1993'te Ankara'da uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu andı.

Kolaylı, yazılı açıklamasında, yaşamı boyunca halkın doğru bilgiye ulaşması için araştırmacı gazetecilikten ödün vermeden çalışan gazeteci, yazar ve hukukçu Uğur Mumcu'yu ölümünün 29'uncu yılında saygıyla andıklarını ifade etti.

Sayısız sorunla karşı karşıya kalan medya sektörünün yakın geçmişte yaşanan onlarca hain suikastın acı anılarını unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Kolaylı, şöyle devam etti:

"İlk basın şehidimiz olan Hasan Fehmi'den Uğur Mumcu'ya, Ahmet Taner Kışlalı'dan, Abdi İpekçi ve Çetin Emeç'e kadar onlarca meslektaşımız hain suikastlar sonucu öldürüldü. Basın tarihimizin en acı suikastlarından biri ise 24 Ocak 1993'te Ankara'da yaşandı. Araştırmacı, hukukçu, gazeteci ve yazar meslektaşımız Uğur Mumcu, aracına konan bombanın patlatılması sonucu haince öldürüldü. Basınımızın içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen genç meslektaşlarımızın Uğur Mumcu'nun gazetecilik ideallerini takip ettiğini büyük bir mutlulukla izliyor, gurur duyuyoruz. Çünkü Uğur Mumcu gazeteci ve yazarlığının yanı sıra ülkemizin gerçek aydınlarından biriydi. Ölüm yıl dönümünde saygıyla andığımız Uğur Mumcu, Türkiye'nin aydınlık yüzüydü."

Kolaylı, Uğur Mumcu'nun haksızlığın ve hukuksuzluğun üzerine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle siyaset-tarikat-devlet üçgenindeki kirli ilişkilerin üzerine korkusuzca gidiyordu. Cumhuriyetin, Atatürk ilkelerinin ve özgürlüğün yorulmaz savunucusu olan Uğur Mumcu'nun katledilişinin ardından 29 yıl geçmesine rağmen, kanlı suikastın aydınlatılamamış olmasının üzüntüsü içindeyiz. Yaşamı boyunca halkın doğru bilgiye ulaşması için gazetecilikten ödün vermeyen meslektaşımız Uğur Mumcu'yu ve basın şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ilkelerini yaşatmanın gayretiyle basın camiamıza başsağlığı diliyorum."