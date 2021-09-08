Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye voleybol maçı sporseverler tarafından merak edilmekte. Filenin efeleri 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 5. maçında maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Efeleri maçı kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri maçı kaçta? A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar maç ile ilgili internette en çok "Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Efeleri maçı kaçta?" sorularını aratmakta. A Milli Erkek Voleybol Takımı diğer adıyla Filenin Efelerinin Finlandiya ile oynayacağı maç ile ilgili detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak olan Türkiye - Finlandiya 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu 5. maçı 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'dan itibaren TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

C GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda-10 Puan Türkiye-9 Puan Rusya-8 Puan Finlandiya-6 Puan İspanya-3 Puan Kuzey Makedonya-0 Puan

Puan durumu 6 Eylül tarihinde oynanan maçlara göre ayarlanmıştır.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

2021 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.