Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye voleybol maçı sporseverler tarafından merak edilmekte. Filenin efeleri 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 5. maçında maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Efeleri maçı kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri maçı kaçta? A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar maç ile ilgili internette en çok "Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Efeleri maçı kaçta?" sorularını aratmakta. A Milli Erkek Voleybol Takımı diğer adıyla Filenin Efelerinin Finlandiya ile oynayacağı maç ile ilgili detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak olan Türkiye - Finlandiya 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu 5. maçı 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'dan itibaren TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

C GRUBU PUAN DURUMU

  1. Hollanda-10 Puan
  2. Türkiye-9 Puan
  3. Rusya-8 Puan
  4. Finlandiya-6 Puan
  5. İspanya-3 Puan
  6. Kuzey Makedonya-0 Puan

Puan durumu 6 Eylül tarihinde oynanan maçlara göre ayarlanmıştır.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

2021 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Çağdaş Atan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye - Finlandiya maçı kaçta? Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:53:05. #1.15#

title