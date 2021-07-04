Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası Açılışı

Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası Açılışı 04-07-2021 - 15: 06 | Görüntülenme Sayısı: 1Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası Açılış Seremonisine; Açılışa Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ev sahipliği yaptı.

Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası Açılışı 04-07-2021 - 15: 06 | Görüntülenme Sayısı: 1

Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası Açılış Seremonisine; Açılışa Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ev sahipliği yaptı. Şırnak Valimiz Sayın Ali Hamza PEHLİVAN, 23. Piyade Tümen Komutanı Sayın Tümgeneral İdris ACARTÜRK, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Sayın Tuğgeneral Ali İhsan ERSOY, Şırnak Belediye Başkanı Sayın Mehmet YARKA, Şırnak Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN, Batman İl Emniyet Müdürü Sayın Köroğlu KIRAÇ, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı ve Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail DEMİRCİOĞLU, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ahmet ATAŞÇIı, Cizre Cumhuriyet Savcımız Sayın Kürşad Kağan ERGÜN, Şırnak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman GELİŞ, Şırnak MHP İl Başkanı Sayın Halil TATAR ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Beytullah BİRLİK katılım sağladılar.

Kaynak: Habermetre