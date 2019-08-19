19.08.2019 10:41

"Türkiye fenomeni" 83 yaşındaki 'Dadaş Necati' dinleyenleri mest ediyor

ERZURUM - Erzurum'da ikamet eden 83 yaşındaki 'Dadaş Necati' lakaplı Necati Tutaş, söylediği gazeller ve uzun havalarla sosyal medya fenomeni oldu. Necati Tutaş'ın 'Huma Kuşu' türküsünü seslendirdiği sırada çekilen videosu, sosyal medyaya da binlerce beğeni ve yorum aldı.

Erzurum'un Çırçır Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 83 yaşında ki Necati Tutaş, sesi ile insanları mest ediyor. Bir terzihanede Erzurum yöresine ait 'Huma Kuşu' adlı uzun havayı söylediği sırada çekilen video ile tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan 'Dadaş Necati' sosyal medyada fenomen haline geldi.

40 yıldır camilerde gönüllü olarak müezzinlik yapan ve Kore Gazisi olan Necati Tutaş, "Beni meşhur eden sizlersiniz. Hollanda'da 3 bin üzerinde takdir geldi. Yeğenim telefonu almış orada ki Türklerin hepsi takdir yollamış. Radyo da yapamadık. Sınav da 3 bin 300 kişinin içinden birinci geldi. O zaman Hafız Burhan'ın makberini Hafız Burhan okudu, Hamiyet Yüceses okudu, ben okudum. İzzet Altınmeşe sonradan okudu. Onun gamlarını yapamıyorlar" dedi.

Diyarbakır'dan da güzel telefonlar aldığını belirten Dadaş Necati, "Telefon konuşmasında dedim ben Dadaş Necati Tutaş, kendim hafızım. Hafız Burhan'ın gazellerini okuyorum. Camide görev yaptığım için sahneye çıkmıyorum. Sizler için okuyorum dedim. Ağladı, Diyarbakır'a gel dedi. Demek ki sağ olsunlar seviyorlar. Bende onlara seviyorum. Türkiye'yi seviyorum, orduyu seviyorum, askeri seviyorum, sizleri seviyorum. Bana sizler, ordu, askerim lazım" şeklinde konuştu.

4 çocuk, 14 torun sahibi olan Tutaş, yöresel kıyafetlerini 10 yaşından beri üzerinden çıkarmadığını ifade ederek, "Ben Osmanlı çocuğuyum. Bir tespihim var o da Osmanlı tespihi. Ben kuşağı bağladığım sürece belimde bir ağrı görmedim. Yolda bunu gören resim çekilmek istiyorlar bende esprisine paranız var mı diyorum. Demek sen osun deyip tanıyorlar" diye konuştu.

Zeki Müren ile şarkı söyledi

İstanbul'da çalıştığı sırada bir gazinoda Zeki Müren ile tanıştığını kaydeden Dadaş Necati, "İstanbul'da Çubuklu Sarayı'nda çalışırken bir kubbe okudum. Gazinoda saygı değer misafirler dedim Erzurum'dan geliyorum. Büyüğünden tut ufağına kadar herkesin selamı var dedim. Alkışladılar. Eğin havası söyleyeceğim sırada Fahrettin Aslan camın arkasından beni dinliyor. Zeki Müren geldi, karşıdan gördüm. Alkışlıyor. Efendi çocuktu. Programı bitirdim çıktım bana 'ya bir gel öpeyim Erzurum'dan karlı yerlerden gelmiş burada söylüyor. Biz oraya gelsek sesimiz kalmaz' dedi. Altın mikrofunu sarılı ben kimseye mikrofonumu vermem. İlk önce tırnaklarına baktım çok temizsin gül kokuyorsun al bununla oku dedi. Ben okuyunca Zeki Müren ağladı. Sahnenin ucundan beni seyrediyordu. Dayanamadı geldi alımdan öptü. Ben öyle yerleri bıraktım geldim camide müezzinlik yaptım" açıklamalarında bulundu.

Dadaş Necati'yi görenler gazel ya da uzun hava söyletmeden bırakmıyor.

Kaynak: İHA