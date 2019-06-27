Türkiye F-35 projesi için ne kadar ödedi?
G20 zirvesi için Japonya'nın Osaka kentine varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krize çözüm bulmayı umduğunu, aksi taktirde F-35 projesi için harcanan parayı geri isteyeceklerini açıkladı
G20 zirvesi için Japonya'nın Osaka kentine varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krize çözüm bulmayı umduğunu, aksi taktirde F-35 projesi için harcanan parayı geri isteyeceklerini açıkladı.
Japon Nikkei gazetesine konuşan Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili, "F-35 projesi için zaten 1,25 milyar dolar ödeme yaptık. Eğer bu tarz yanlış bir hamle yaparlarsa uluslararası tahkim mahkemesine gideriz ve bugüne kadar yaptığımız harcamaları geri ödemelerini isteriz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Son Dakika Haberleri
09:39 Kıbrıs açıklarında doğalgaz krizi - Times: Türkiye'nin doğalgaz yataklarına uzanması, Kıbrıs...