Türkiye Eurovision'a katılmak için görüşmelere başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Eurovision'a katılmak için görüşmelere başladı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Türkiye, Avrupa Yayın Birliği üyelerinin katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'na puanlamadaki haksızlık nedeniyle 2012 yılından beri katılmıyor. TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, uzun bir aradan sonra yönetimle temasa geçildiğini belirtti. Net tavırlarından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Eren, "Haksızlık düzelene kadar katılmayacağız; ancak görüşmeler başladı, ne olur bilemeyiz" dedi.

Türkiye 2012 yılından beri Avrupa Yayın Birliği üyelerinin düzenlediği Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Milliyet'in haberine göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, konuyla ilgili net bir tavır koyduklarını söyledi.

"YÖNETİM KURURUMUZUN KARARI HALA AYNI"

Eren konuyla ilgili, "Yönetim kurulumuz hâlâ aynı kararda devam ediyor. Puanlama değişmeden katılmayacağız, ama bu arada Eurovision'la da görüşüyoruz" açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.

Türkiye Eurovision'a katılmak için görüşmelere başladı
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren

"BU SENE BAŞARILIYDI"

Avrupa Yayın Birliği'nin yeni Başdanışmanı Martin Österdahl'dan bahseden Eren, "Eurovision'un başına Kuzey Avrupa'dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" dedi.

Türkiye Eurovision'a katılmak için görüşmelere başladı
Avrupa Yayın Birliği Başdanışmanı Martin Österdahl

HAKSIZLIKLAR NEDENİYLE YARIŞMADAN ÇEKİLMİŞTİK

Türkiye, 1975'teki ilk çıkışından bu yana Eurovision'a 34 kez katıldı. 2012 yılında Can Bonomo'nun Love Me Back şarkısıyla son kez yarışmaya katılan Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemiyle ilgili haksızlıklar nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti. Ülkemiz ilk ve tek birinciliğini ise 2003 yılında Sertab Erener'in seslendirdiği Everyway That I Can şarkısıyla almıştı.

Türkiye Eurovision'a katılmak için görüşmelere başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Sinan Çetin Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Eurovision'a katılmak için görüşmelere başladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 10:52:06. #1.16#

title