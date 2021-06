Türkiye Eurovision'a katılmak için görüşmelere başladı

Türkiye, Avrupa Yayın Birliği üyelerinin katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'na puanlamadaki haksızlık nedeniyle 2012 yılından beri katılmıyor. TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, uzun bir aradan sonra yönetimle temasa geçildiğini belirtti. Net tavırlarından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Eren, "Haksızlık düzelene kadar katılmayacağız; ancak görüşmeler başladı, ne olur bilemeyiz" dedi.

Türkiye 2012 yılından beri Avrupa Yayın Birliği üyelerinin düzenlediği Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Milliyet'in haberine göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, konuyla ilgili net bir tavır koyduklarını söyledi.

"YÖNETİM KURURUMUZUN KARARI HALA AYNI"

Eren konuyla ilgili, "Yönetim kurulumuz hâlâ aynı kararda devam ediyor. Puanlama değişmeden katılmayacağız, ama bu arada Eurovision'la da görüşüyoruz" açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren

"BU SENE BAŞARILIYDI"

Avrupa Yayın Birliği'nin yeni Başdanışmanı Martin Österdahl'dan bahseden Eren, "Eurovision'un başına Kuzey Avrupa'dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" dedi.

Avrupa Yayın Birliği Başdanışmanı Martin Österdahl

HAKSIZLIKLAR NEDENİYLE YARIŞMADAN ÇEKİLMİŞTİK

Türkiye, 1975'teki ilk çıkışından bu yana Eurovision'a 34 kez katıldı. 2012 yılında Can Bonomo'nun Love Me Back şarkısıyla son kez yarışmaya katılan Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemiyle ilgili haksızlıklar nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti. Ülkemiz ilk ve tek birinciliğini ise 2003 yılında Sertab Erener'in seslendirdiği Everyway That I Can şarkısıyla almıştı.