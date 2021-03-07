Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu!
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu!

07.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:20
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu!

ürkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11'i belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11 oyuncusu Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu! Farklı takımlarda başarılı bir şekilde mücadele eden oyuncular belli oldu. İşte karşınızda 16. haftanın en iyi 11 oyuncusu!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden 16. haftanın en değerli 11 oyuncusunu duyurdu. Haftanın en değerli 11'i şu şekilde;

Oğuzhan Çankaya - Çaykur Rizespor

Rıza Çay - Çaykur Rizespor

Faruk Yılmaz - Antalyaspor

Eren Matay - Y. Samsunspor

Arjanıt Nıkaj - Antalyaspor

Cem Çetin - Beşiktaş Esports

Berke Ersoy - Çaykur Rizespor

Serhat Uygur - Galatasaray

Otıs Eleonora - Çaykur Rizespor

Doğukan Varlık - Çaykur Rizespor

Koray Dağ - Galatasaray

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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