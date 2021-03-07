Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu!
ürkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11'i belli oldu!
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11 oyuncusu Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu! Farklı takımlarda başarılı bir şekilde mücadele eden oyuncular belli oldu. İşte karşınızda 16. haftanın en iyi 11 oyuncusu!
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11 oyuncusu belli oldu!
Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden 16. haftanın en değerli 11 oyuncusunu duyurdu. Haftanın en değerli 11'i şu şekilde;
Oğuzhan Çankaya - Çaykur Rizespor
Rıza Çay - Çaykur Rizespor
Faruk Yılmaz - Antalyaspor
Eren Matay - Y. Samsunspor
Arjanıt Nıkaj - Antalyaspor
Cem Çetin - Beşiktaş Esports
Berke Ersoy - Çaykur Rizespor
Serhat Uygur - Galatasaray
Otıs Eleonora - Çaykur Rizespor
Doğukan Varlık - Çaykur Rizespor
Koray Dağ - Galatasaray
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;
Kaynak: Playerbros