Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, Oğlunun Ameliyatını İptal Eden Hastaneye Ateş Püskürdü
Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz oğlu Daniel'in ameliyatı için Hollanda'da gördükleri karşısında şoke oldu. Kaymaz, yoğun bakımda yer olmadığı için ameliyatın iptal olmasına sinirlendi.
Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yaşındaki Nager Sendromu hastası oğlu Daniel'in çene ameliyatı için önceki gün Hollanda'ya gitti. Takipçilerinden ameliyat öncesi dua isteyen Kaymaz, hastanenin tutumu karşısında şaşkınlığa uğradı.
AMELİYAT İPTAL EDİLİNCE İSYAN ETTİ
Kaymaz, bugün oğlunun ameliyatı yoğun bakımda yer olmadığı için iptal edilince isyan etti. Kaymaz, sosyal medya hesabından sıkıntısını takipçileriyle paylaştı.
KOMŞUNUN ÇİMİ UZAKTAN HEP YEŞİL GÖRÜNÜR
Sosyal medya hesabından sitemini dile getiren Özlem Kaymaz "Komşunun çimi uzaktan hep yeşil gözüküyor,Hayretle izliyorum olan bitenleri' diyerek açıklamasında şunları söyledi:
YORUMLAR (9)
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HEE ANLADIK SENİ TÜRK HASTENELERİNİ BEĞENMEYİP GİTTİN ORAYA ADAM YERİNE KOYULMAYINCA CANIM ÜLKEMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ŞİMDİ BU ÇOCUK NEDEN BÖYLE. İBRET ALALIM DİYE Mİ. BEN ALMADIM İBRET FALAN SADECE ADALETİN OLMADIĞINI ANLADIM.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Koşa koşa gitmişsin ama marşla geri yollamışlar türk doktorlarının suyumu çıktıCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Koşa koşa gitmişsin ama marşla geri yollamışlar türk doktorlarının suyumu çıktıCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Çocuk için Allah şifa versin... Peki sormazlar mı adama o zaman neden oraya gittin ??? Türkiyede yokmuydu doktor. Bu da , Almayada yasayıp , arabalarına Türk bayragı yapıstırıp ya sev ya terket yazan tipler gibi.Cevap Yaz 19 4 Yayından Kaldır