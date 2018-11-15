Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, Oğlunun Ameliyatını İptal Eden Hastaneye Ateş Püskürdü

Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, Oğlunun Ameliyatını İptal Eden Hastaneye Ateş Püskürdü

Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz oğlu Daniel'in ameliyatı için Hollanda'da gördükleri karşısında şoke oldu. Kaymaz, yoğun bakımda yer olmadığı için ameliyatın iptal olmasına sinirlendi.

Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yaşındaki Nager Sendromu hastası oğlu Daniel'in çene ameliyatı için önceki gün Hollanda'ya gitti. Takipçilerinden ameliyat öncesi dua isteyen Kaymaz, hastanenin tutumu karşısında şaşkınlığa uğradı.

AMELİYAT İPTAL EDİLİNCE İSYAN ETTİ

Kaymaz, bugün oğlunun ameliyatı yoğun bakımda yer olmadığı için iptal edilince isyan etti. Kaymaz, sosyal medya hesabından sıkıntısını takipçileriyle paylaştı.

KOMŞUNUN ÇİMİ UZAKTAN HEP YEŞİL GÖRÜNÜR

Sosyal medya hesabından sitemini dile getiren Özlem Kaymaz "Komşunun çimi uzaktan hep yeşil gözüküyor,Hayretle izliyorum olan bitenleri' diyerek açıklamasında şunları söyledi:

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (9)

  • YARGIÇ:
    HEE ANLADIK SENİ TÜRK HASTENELERİNİ BEĞENMEYİP GİTTİN ORAYA ADAM YERİNE KOYULMAYINCA CANIM ÜLKEM
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • LAKSATİF ETKİ:
    ŞİMDİ BU ÇOCUK NEDEN BÖYLE. İBRET ALALIM DİYE Mİ. BEN ALMADIM İBRET FALAN SADECE ADALETİN OLMADIĞINI ANLADIM.
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • MOKOKO:
    Çocuk için Allah şifa versin... Peki sormazlar mı adama o zaman neden oraya gittin ??? Türkiyede yokmuydu doktor. Bu da , Almayada yasayıp , arabalarına Türk bayragı yapıstırıp ya sev ya terket yazan tipler gibi.
    Cevap Yaz 19 4 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.