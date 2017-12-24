Ekonomi Kulübü tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1. Türkiye Ekonomi Zirvesi sona erdi.



Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen 1. Türkiye Ekonomi Zirvesi sona erdi. Zirveye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber el-Alevi, Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay ile yerli ve yabancı konuklar katıldı. Ekonomi Kulübü tarafından Türkiye'de ilk defa düzenlenen zirvenin Şanlıurfa'da yapılmasından dolayı memnun olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın ekonomik alanda çok iyi bir yere sahip olduğunu belirterek "Şanlıurfa ekonomik paremetreler anlamında çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle Fırat'ın serin sularının Mezopotamya'nın verimli topraklarına akıtılması suretiyle Türkiye'mizin en önemli projelerinden biri olan GAP Projesinin merkezinde yer alması Şanlıurfa'nın ekonomisinin gelecekle ilgili çok önemli bir yer bulacağını düşünüyoruz. Bu toprakların iyi değerlendirilmesi, tarım sektöründe çok önemli hamleler yapılıyor ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle birlikte Şanlıurfa'mızın geleceği çok aydınlık olarak görülüyor. Şanlıurfa'mız gerek 12 bin yıllık geçmişiyle gerekse ülkede en geç il olma sebebiyle, yaş ortalaması 19. 4, dinamik bir güç ve bu gücün bilimsel yaklaşımlarla Üniversitenin çok güzel bir şekilde yetişmesinin sonrasında verimli topraklarında iyi işlenmesi ve daha sonra şehir olarak hepimizin hedefi sanayi şehri olma noktasında ilerleme var. Bunun için bizler gerekli olan planlamaları, şehrimizin yatırım alabilmesi, kamu ve özel sektör işbirliği, özel sektörün önünün açılması, yeni OSB planlarının yapılması ve buna dayalı küçük sanayi sitesi planlanması, küçük ölçekteki işletmelerin Tekno Parkta yeni projelerle tanıştırılması, Harran Üniversitesi ile birlikte Tekno Park'ta ortağız ve orada güzel fikirleri, yenilenebilir gelecek vaat eden projelerin hazırlanması suretiyle Şanlıurfa'nın piyasasına sunulması için tüm kaynaklarımızla hareket halindeyiz" dedi. - ŞANLIURFA