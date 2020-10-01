Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan FETÖ'cüler, Ermenistan'a yanaşıyor
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Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan FETÖ'cüler, Ermenistan'a yanaşıyor

01.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:02
Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan FETÖ'cüler, Ermenistan'a yanaşıyor

15 Temmuz'da Türkiye'yi karıştımak isteyen FETÖ, şimdi de Azerbaycan'ı hedef aldı. Türkiye düşmanlığını her fırsatta gösteren FETÖ mensupları, sosyal medya ve yayın organlarından Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı haksız saldırıda bulunduğunu savunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) önde gelen isimleri Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik kampanyalar yürütüyor. Azerbaycan'ı Ermenistan'a saldırmakla suçlayan FETÖ'cüler yine algı operasyonu yapıyor.

Yenicag.info'nun haberine göre, FETÖ`nün yayın organlarından biri olan Ahval'in Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar, gazeteci Adem Yavuz Arslan gibi isimlerin, "Azerbaycan`ı bu savaşa Türkiye kışkırttı", "Türkiye cihatçıları Azerbaycan`a gönderdi" başlık atmaları Azerbaycan karşıtı bir politika izledikleri görülüyor. Ayrıca Ahval, Azerbaycan`ı "Ermenistan`a saldırmak"la suçluyor. Azerbaycan`ın kendi toprak bütünlüğünü sağlamayı amaçlayan askeri operasyonlarını "saldırı" olarak yansıtmaları dikkatlerden kaçmıyor.

AZERBAYCAN'A SALDIRIYORLAR

FETÖ'cü Emre Uslu gibi isimler sosyal medya hesaplarından "#SavasaHayır" etiketli paylaşımlar yaparak Azerbaycan'ın haklı savunmasına saldırıyorlar.

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