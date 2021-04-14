Türkiye Diyanet Vakfının uluslararası öğrenci mülakatlarının Bosna Hersek ayağı yapıldı
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Türkiye Diyanet Vakfının uluslararası öğrenci mülakatlarının Bosna Hersek ayağı yapıldı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Türkiye Diyanet Vakfının uluslararası öğrenci mülakatlarının Bosna Hersek ayağı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen öğrencilerin mülakatlarının Bosna Hersek ayağı gerçekleştirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen öğrencilerin mülakatlarının Bosna Hersek ayağı gerçekleştirildi.

TDV Uluslararası İmam Hatip Liseleri (UİHL) ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları (UİLP) kapsamında Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen 10 öğrenci başkent Saraybosna'da bulunan Yunus Emre Enstitüsünde yazılı ve sözlü sınava tabi tutuldu.

Sınavlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Dursun Ali Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan programı sorumlusu Abdulrahman Demirel ile İstanbul Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Bilici tarafından gerçekleştirildi.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de imam hatip liselerinde çok sayıda uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, sınavları başarıyla tamamlayan öğrencilerin TDV'nin bursu ile eğitim öğretimlerini Türkiye'de sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'de eğitim seviyesinin çok üst düzeyde olduğunu vurgulayan Coşkun, "Balkanlar'da bir haftadır imtihanlarımızı sürdürüyoruz. Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek'te ciddi bir rağbet var ülkemize karşı. Çok büyük arzu, istek, sevgi ve muhabbet var. Biz buralarda ülkemizin gücünü, öğrencilerin ve velilerin ilgilisi ile daha iyi anlıyoruz." şeklinde konuştu.

Coşkun, sınavların yanı sıra bulundukları ülkelerde ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye'nin yardımlarını ulaştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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