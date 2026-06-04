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Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı

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Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Suriye uyruklu İbrahim El Fidyen, çocuklarının gözü önünde tartıştığı eşi Emine El Musa'yı boynundan bıçaklayarak yaraladı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

  • Konya'da Emine El Musa, ayrılık aşamasındaki eşi İbrahim El Fidyen tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.
  • İbrahim El Fidyen hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelip eşini çocuklarının önünde bıçakladı.
  • Olay sonrası kaçan İbrahim El Fidyen'in yakalanması için polis çalışma başlattı.

 Konya’da bir kadın, ayrılık aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVE GELDİ

Olay, saat 19.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'ta meydana geldi. Emine El Musa, daha önce sürekli şiddet uygulayan eşi İbrahim El Fidyen hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen bugün eve gelen İbrahim El Fidyen, eşi Emine El Musa ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim El Fidyen, çocuklarının gözü önünde Emine El Musa'yı boynundan bıçakladı. Emine El Musa kanlar içine yere yığılırken, İbrahim El Fidyen de evden çıkıp kaçtı. Çocukların çığlıklarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine El Musa, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan İbrahim El Fidyen'in yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AHANDA BU SEFER TAM İSABET GÜZİDE KÖYÜMÜZ KONYA, HADİ GEL KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM FADİMEYLE DANESEDLİM

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