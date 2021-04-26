Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan'da Ramazan yardım çalışmalarını tamamladı
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Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan'da Ramazan yardım çalışmalarını tamamladı

Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan'da Ramazan yardım çalışmalarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da her yıl ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkede "Beklenen sensin" sloganı ile ramazan yardım çalışmalarını tamamladı.

Kırgızistan'da her yıl ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkede "Beklenen sensin" sloganı ile ramazan yardım çalışmalarını tamamladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mürsel Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Oş ve Özgen şehirlerinde un, pirinç, şeker, yağ ve makarnadan oluşan bin gıda kolisini bizzat taşıyarak ihtiyaç sahiplerine teslim ettik." dedi.

Öztürk, Oş şehrindeki dini camiaya yönelik verdikleri iftar programına, Diyanet İşleri Devlet Komisyonu Güney Bölge Şubesi Başkanı Isakbay Murzabekov, Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Kudayberdi Kojobekov, Oş şehir müftülüğü yetkilileri, Oş İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, Oş İlahiyat Fakültesi yönetimi ve öğretim görevlilerin katıldığını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın ramazan yardım programına gönüllü olarak katılan Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, Hazreti Süleyman'ın ziyaret ettiğine inanılan Oş şehir merkezindeki Süleyman Dağı'nı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa ettirilen Hanefi fıkhının önemli alimlerinden İmam Serahsi türbesini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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