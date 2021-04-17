Türkiye Diyanet Vakfı, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı dağıttı
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Türkiye Diyanet Vakfı, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı dağıttı
Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) katkılarıyla Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapıldı.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) katkılarıyla Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapıldı.

Tiran Avni Rustemi İlkokulunda gerçekleştirilen yardım dağıtım törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük'ün yanı sıra büyükelçilik yetkilileri, Arnavutluk Engelli Çocukların Bakımı için Ulusal Veliler Derneği temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, "Her ramazan ayında adet olduğu üzere bizim medeniyetimizin ve dinimizin gerektirdiği şekilde ramazan ayında biz kardeşlerimizle, gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimizle dayanışmamızı, birlikteliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini getirdiğini belirten Yörük, "Tabii biz Türkiye Devleti olarak Türkiye'deki akrabalarınız, kardeşleriniz, dostlarınız olarak biliyorsunuz ki sadece ramazan ayında değil her daim, her vesileyle Arnavut kardeşlerimizin, Arnavutluk'taki dostlarımızın yanındayız, yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, "Ramazan ayında yıllarca beraber olduğumuz, geçmişte beraber olduğumuz o kardeşliğimizi yine Ramazan ayında canlandıralım dedik. Şu anda sizlerle beraberiz. Dinimiz, Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar, 'Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.' Biz de Peygamberimizin bu emrini yerine getirmek için ramazan ayında sizlerle bir araya geldik. Bu sadece ramazan ayına mahsus değildir ama ramazan ayında hayır ve bereket daha fazla olduğu için ramazanı tercih ettik."değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk Engelli Çocukların Bakımı için Ulusal Veliler Derneği Başkanı Şevket Taku da Arnavutluk'a yapılan yardımlardan dolayı Türk kurumlarına teşekkür etti.

Büyükelçi Yörük'ün Arnavutluk ve Arnavut halkına vermiş olduğu desteklere de değinen Taku, "Büyükelçi Murat'a teşekkür ediyorum. Kendisi Arnavutluk'a göreve geldiğinde şunları ifade etmişti, 'Büyükelçilik kapısı din, fikir, bölge ayırmaksızın tüm Arnavutlara açıktır.' Bu şu demek oluyor ki biz tek milletiz, Türkiye ile bir aileyiz." dedi.

Arnavutluk Engelli Çocukların Bakımı için Ulusal Veliler Derneğine üye 100 ihtiyaç sahibi ve engelli aileye dağıtılan yardım paketleri un, şeker, pirinç, yağ, makarna, tuz gibi gıda malzemeleri içeriyor.

TDV, Arnavutluk'taki yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye yönelik yardımlarını ramazan boyunca da sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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