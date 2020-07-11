Türkiye Diyanet Vakfı, 81 ilde kurban bağış standı kurdu
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Türkiye Diyanet Vakfı, 81 ilde kurban bağış standı kurdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurdu.

Türkiye Diyanet Vakfı, 81 ilde kurban bağış standı kurdu
11.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:55

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurdu.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında vekalet yoluyla kurban kesim çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların birçok kanaldan TDV'ye kurban bağışında bulunabileceğini ifade eden Açık, şunları aktardı:

"Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan vakfımız, bu Kurban Bayramı'nda da ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bayram sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara taşıyacak. Hz. İbrahim'in sadakati, Hz. İsmail'in teslimiyetinin tezahürü olan ve yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran Kurban ibadeti sayesinde adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatıyoruz."

Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettikleri ve İslami usullere uygun olarak kestikleri kurban bağışları konusunda her türlü ayrıntıyı düşündüklerini aktaran Açık, şöyle devam etti:

"Bağış kanallarımızın yanı sıra 1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara koyduğumuz ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bağış stantlarımızda da bağışta bulunabiliyorlar. Ayrıca kurban çalışmalarımız hakkında merak ettikleri hususları da görevlilerimize sorup öğrenebiliyor. Elhamdülillah gerek şehir protokolü gerekse vatandaşlarımız bağış stantlarımıza çok büyük ilgi gösteriyor. Hem bilgi alınıp hem de bağış yapılabilmesi adına önemli bir hizmet."

TDV'nin 45 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Açık, "Halkımız kurban bağışı konusunda vakfımıza önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda büyük bir teveccüh gösteriyor. Biz de gösterdiğimiz hassasiyetle bu güvene layık olmaya gayret ediyoruz. Milletimizin emanetlerini yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl kurban kesim bedellerinin yurt içi 975 TL, yurt dışı 825 TL olarak belirlendiğini bildiren Açık, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, bağış stantlarımızın yanı sıra www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilir, Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler."

Kaynak: AA

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