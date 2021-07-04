Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin yeni yönetimi belirlendi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 13. yılında dil alanındaki faaliyetleriyle, yayınlarıyla ve şubeleriyle çalışmalarına devam ederken, düzenlenen 5. Olağan Genel Kurul'la yeni yönetimi belirledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 13. yılında dil alanındaki faaliyetleriyle, yayınlarıyla ve şubeleriyle çalışmalarına devam ederken, düzenlenen 5. Olağan Genel Kurul'la yeni yönetimi belirledi.

Derneğin Genel Merkezinde gerçekleştirilen kurula Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

"Milletçe yabancı kelimesiz bir tek cümle kuramıyoruz"

Kurulda konuşan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, Kovid-19'dan hayatını kaybeden Burhan Kuzu'ya, Yönetim Kurulu üyesi Sabri Kaya'ya ve Yüksek İstişare kurulu üyesi Hüseyin Emin Öztürk'e rahmet dileklerini iletti.

Derneğin başından bu yana yürüttüğü faaliyetlerden, ilkelerinden, dil merkezli yayınlarından, eğitim ve kültür çalışmalarından detaylarıyla bahseden Erdem, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberliğimize göz dikenler, geçmişimizle ve kültürümüzle bağımızı kopartmak için dilimize var güçleriyle saldırmaya devam ediyorlar. Dilimizi tahrif ederek, kuşaklar arasındaki iletişimi yok etmek ve birbirini anlamayan nesiller yaratmak istiyorlar. Günümüzde tahrifat kurumsallaştırıldı. Dil tahrifatını içselleştirdik, tahrifatın gönüllü elamanları haline geldik. Milletçe yabancı kelimesiz bir tek cümle kuramıyoruz. Daha kötüsü son yıllarda teknolojideki hızlı gelişmeler, yabancı dille eğitim, yabancı dil öğretimindeki özensizlikten beslenen yabancı dil hayranlığının neticesi olarak bugün yarı Türkçe, yarı İngilizce bir dil üretildi. Maalesef İngilizce-Türkçe karışımı uydurma cümlelerle konuşan bir nesil geliyor. Dilimizin karşı karşıya kaldığı sorunları yalnız bir dil sorunu olarak görmemek gerekir. Burada asıl kaybolmakla karşı karşıya olan dilimiz değil, milli kimliğimizdir. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, 'Dilimiz, Kimliğimizdir' şiarıyla, 22 Mayıs 2008'de kuruldu. 13 yılı geride bırakan derneğimiz amaçları doğrultusunda bugüne kadar birçok güzel faaliyete imza attı. Dili, milli bir mesele olarak ele alan derneğimiz, bugün yurt genelinde 19 şubesi ile faaliyetlerini yürütmektedir."

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de dil konusunda uyandırma çabalarının toplum varlığını koruma adına önemli olduğuna dikkati çekerek, "Dil olmadan devlet, toplum olmaz. Dilimizi gerçek haliyle kullanmaktan imtina ediyoruz. Cümlelerimizi basitleştiriyoruz. Yabancı kelimelere ilk defa bulunmuş karşılıklarmış gibi bakılıyor. Sözlüğü karıştırmak ve Osmanlı Türkçesi'nden bugüne tevarüs eden kelimeleri keşfetmek varken basit, anlamı sığ, meramı ifade edemeyen kelimelerle Türkçeyi perişan ediyoruz. Yabancı kavram ve terimleri kullanırken kendimizi daha özel hissediyoruz. Türkçeyi layıkıyla kullanmak ayrıcalığımız olsun. Ekrem Erdem'in müdahale noktasında bizlere yaptığı hatırlatmaları kampanyaya dönüştürmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Kendi dilimizin kelimelerini arıyoruz"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise hayatı kuşatan her unsurun zihniyetle ilişkili olduğunu vurgulayarak dilin de bu zihniyetin tecessüm eden, görünen ve görünmeyen merkezini teşkil ettiğini belirtti.

Türkçeyi korumakla ilgili mücadelenin aslında bir zihniyet mücadelesi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kendi dilimizin merkezinde yaşıyorken kendi dilimizin kelimelerini arıyoruz. Hiçbir savaş kahramanı, eri, komutanı, sahibi olduğu sürece kaybedilmez. Türkçe de bu savaşı mutlaka kazanacaktır. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğini kuruluşundan itibaren takip ediyorum. Derneğin bitmez bir enerji ve iradeyle, 'kimse olmasa bile ben varım' diyen bir anlayışla devam eden mücadelesinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurulda ayrıca Eyüpsultan İlçe Belediye Başkanı Deniz Köken ve Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de bir konuşma yaptı.

Yusuf Tülün'ün başkanlığında gerçekleştirilen derneğin 5. Olağan Genel Kurul'un yeni yönetimine yeniden Genel Başkan Erkem Erdem seçilirken, Asıl Yönetim Kurulu'nda Seyfullah Şahbaz, Kamil Çakır, Üzeyir İlbak, Ömer Berkli, Zekeriya Kaan, Dr. Orhan Albayrak, Namık Ayhan, Feridun Tekbıyık, Habibe İskender Delibaş, Ali Erdem, Seyfettin Dilaver, Elif Tokkal, Gökhan Türkoğlu, Niyazi Gedik, Metin Korkmaz, Faysal Atmaca, İlhan Kurt, Fatma Atıcı, Fatma Soylu, Ahmet Nasuhi Bayrakçı, Şeyda Eroğlu, Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu, Ali Bekgöz ve Doç. Dr. Mehmet Samsakcı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı