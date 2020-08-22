Türkiye'den Sudan'a tıbbi yardım
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan kargo uçağı başkent Hartum'a ulaştı.
22.08.2020 21:58 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:10
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan kargo uçağı başkent Hartum'a ulaştı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, yardımları taşıyan uçakta hazır bulundu. Yardımları taşıyan uçakla birlikte gelen Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Sudanlı yetkililer tarafından karşılandı.
Kaynak: AA