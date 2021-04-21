Türkiye'den Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırıldı

Kırgızistan'da her yıl ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, "Beklenen sensin" sloganı ile ülkede bin gıda kolisini dağıtmaya başladı.

Kırgızistan'da her yıl ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, "Beklenen sensin" sloganı ile ülkede bin gıda kolisini dağıtmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iki yıl önce ibadete açılan ve ülkenin en büyük camisi olarak bilinen Merkez İmam Serahsi Camisi'nin avlusunda dağıtım organizasyonu yapıldı.

Etkinliğe Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanlarından Medetbek Bukuyev, Ravşanbek Sabirov, Bişkek Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen katıldı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerin de aralarında olduğu katılımcılar un, pirinç, şeker, yağ ve makarnadan oluşan gıda kolilerini bizzat taşıyarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Katılımcılar, daha sonra Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı yerleşim birimlerine giderek Ramazan yardımının bir bölümünü burada da dağıttı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Bukuyev gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardım kolilerini ulaştıran Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

Türk dili konuşan halkların ramazan ayını tebrik eden Bukuyev, "Ben eminim ki, Kırgız-Türk kardeş halkların dostluğu bundan sonra da gelişecektir." dedi.

Bişkek Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mursel Öztürk ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, mübarek ramazanın rahmet, yardımlaşma ve kardeşlik ayı olduğunun altını çizdi.

"Biz ana vatan Türkiye'den ata vatan Kırgızistan'daki kardeşlerimizle iftarımızı ve sahurumuzu paylaşmak istedik." diyen Öztürk, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Kırgızistan'da ramazan kolisini dağıtarak kardeşler arasında birliğe katkıda bulunduklarını kaydetti.

Yardım kolisini teslim alan kadınlardan Perizat, Kırgız halkına yardım getiren Türk kardeşlerine teşekkür ederek, "Kolide un, yağ, çay, şeker gibi gıda malzemeleri var. Allah hepinizden razı olsun!" ifadesini kullandı.

Dağıtım işi, bu hafta Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı Bişkek'in batısındaki ilçelerde ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Oş'ta sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur