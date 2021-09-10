Türkiye'den Kırgızistan'a 150 bin doz Sinovac aşısı ulaştı

Türkiye'nin gönderdiği 150 bin doz Sinovac aşısı Kırgızistan'a ulaştı.

Türkiye'nin gönderdiği 150 bin doz Sinovac aşısı Kırgızistan'a ulaştı.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan ile Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşma çerçevesinde ülkeye insani yardım kapsamında 150 bin doz Sinovac aşısı gönderildi. Türkiye'den gelen kargonun teslim törenine Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.

Törende konuşma yapan Kırgız Bakan Beyşenaliyev, Kırgızistan nüfusunun aşılanması ve sağlığının iyileştirilmesi konusundaki yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkür ederek, Sinovac aşısının 18 yaşına gelen herkesin yapılacağını ifade etti.

Toplam 725 bin 667 kişinin ilk doz, 511 bin 724 kişinin ikinci dozu aldığı Kırgızistan'da, son 24 saat içerisinde 100 kişide korona virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı