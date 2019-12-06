Türkiye'den kaçırılan eserler Danimarka'da: David koleksiyonundaki 'gizli' İslam hazinesi
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki David Koleksiyonu, Avrupa'daki önemli İslam eserlerine ev sahipliği yapıyor. İslamın doğuşundan 19. yüzyıla zengin sanat koleksiyonunu barındıran müzede, Türkiye'den kaçırılan ve Ankara'nın resmen iadesini istediği eserler dikkat çekiyor.
06.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:43
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki David Koleksiyonu, Avrupa'daki önemli İslam eserlerine ev sahipliği yapıyor.
İslamın doğuşundan 19. yüzyıla zengin sanat koleksiyonunu barındıran müzede, Türkiye'den kaçırılan ve Ankara'nın resmen iadesini istediği eserler dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com