Türkiye'den kaçırılan eserler Danimarka'da: David koleksiyonundaki 'gizli' İslam hazinesi
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Türkiye'den kaçırılan eserler Danimarka'da: David koleksiyonundaki 'gizli' İslam hazinesi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki David Koleksiyonu, Avrupa'daki önemli İslam eserlerine ev sahipliği yapıyor. İslamın doğuşundan 19. yüzyıla zengin sanat koleksiyonunu barındıran müzede, Türkiye'den kaçırılan ve Ankara'nın resmen iadesini istediği eserler dikkat çekiyor.

06.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:43
Türkiye'den kaçırılan eserler Danimarka'da: David koleksiyonundaki 'gizli' İslam hazinesi

'nın başkenti 'taki David Koleksiyonu, Avrupa'daki önemli İslam eserlerine ev sahipliği yapıyor.


İslamın doğuşundan 19. yüzyıla zengin sanat koleksiyonunu barındıran müzede, 'den kaçırılan ve Ankara'nın resmen iadesini istediği eserler dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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