Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor - Haberler
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Türkiye'den Ermenistan ve Erbil'e uçuşlar başlıyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurdu. Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuşa izin verilirken; Erbil uçuşları ise haftada 2 gün yapılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini, ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi.

Türkiye- Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verildiği ifade edilen açıklamada, "Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi.

Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19:50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacaktır" denildi.

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, "Anadolujet'in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Ermenistan, Ermeni, Erbil, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)
fatih köroğlu:Hayırlı olsun iki devlete düşmanlık bitsin barış gelsin diyelim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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