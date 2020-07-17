Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
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Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayimiz; SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir" ifadelerini kullandı.

17.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:15

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u misafir ettiklerini belirtti.

"SİHA'LARIMIZ AZERBAYCAN'IN EMRİNDEDİR"

Demir görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İki kardeş ülkenin bir kez daha tek yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayinde de işbirliği konularımızı görüştük. Savunma sanayimiz; SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir" ifadelerini kullandı.

"BİR MİLLET İKİ DEVLET"

Demir, "Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir millet iki devlet." şeklinde konuştu.

Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Haber Yorumları (28)
YAŞAR: herzaman Azeri kardeşlerimizin yanındayız canımızla malımızla sen çok yaşa reis
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SERİKLİ: kardeşlerimiz yalnız deyil can sa can. . silahsa silah
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ERZURUMLU: türkiye ve azerbaycan tek milet, tek devlettir.
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