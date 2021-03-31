Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

Haberler.com - Haberler | Dünya

Türkiye ve ABD'nin yeni yönetimi arasında çözüm bekleyen konulara S-400, F-35, FETÖ ve PKK'dan sonra Ermeni soykırımı iddiaları da girdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan tarihinde yapacağı açıklama merakla beklenirken, "Soykırım" ifadesini kullanması halinde ilişkilerin ağır bir yıkıma uğrayacağının altı çizildi. Eski başkanlar Trump ve Obama yaşananları "Büyük felaket" olarak adlandırmış "Soykırım" ifadesini kullanmamıştı, Türkiye ABD'nin böyle bir adım atması halinde karşılık verecek.

Sözde Ermeni soykırımı iddiasının gündeme geleceği 24 Nisan, Türkiye ve ABD ilişkilerinde yeni bir kırılma noktası olabilir. Çiçeği burnunda ABD Başkanı Biden'ın 24 Nisan tarihinde yapacağı açıklamada, "soykırım" ifadesini kullanması halinde ilişkiler zarar görecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre diplomatik kaynaklar, "Bu konudaki hassasiyetlerimizi muhataplarımıza ifade ettik. ABD tarafı, 'Evet bir baskı var ama böyle bir niyetimiz yok. Yunan basınına da o haberi (ABD'nin sözde soykırımı tanıyacağı) düzelttirdik' dedi" açıklamasını yaptı.

Ruanda ve Bosna-Hersek'te olduğu gibi mahkeme kurulup yargılama gerektiği, ama ortada yargı kararı olmadığı hatırlatıldı. 'Soykırım' ifadesinin 1947'den sonra ortaya çıktığı, geriye doğru işletilemeyeceği belirtildi. ABD'nin 'soykırım' ifadesini kullanması hâlinde ilişkilerin ağır bir yıkıma uğrayacağının altını çizdi. Son olarak ABD'nin böyle bir adım atması halinde Türkiye'nin de karşılık vereceği aktarıldı.

ESKİ BAŞKANLAR 'BÜYÜK FELAKET' DEMİŞTİ

24 Nisan tarihinde Biden'ın yapacağı açıklama merakla beklenirken, eski başkanlar Trump ve Obama yaşananları "Meds Yeghern" yani "Büyük felaket" olarak adlandırmıştı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi ile Kongre'nin üst kanadı Senato 2019'da, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasayı onaylamış ancak Trump bu kararları desteklemediğini açıklamıştı.

ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu karara en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Kararın siyasi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Küreci'i de kapatırız" demişti.

Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

İlgili Haberler

Türkiye - Letonya maçı izle! Türkiye - Letonya golleri ve özeti izle!
Türkiye - Letonya maçı izle! Türkiye - Letonya golleri ve özeti izle!
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı ilk 11'ler!
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı ilk 11'ler!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 08:34:10. #1.15#
title