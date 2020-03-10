Türkiye'den ABD'ye dönen kadında korona virüs çıktı ABD'nin Maryland eyaleti valisi Larry Hogan, Türkiye seyahati sırasında korona virüs kaptığını iddia ettiği 80 yaşındaki bir kadının karantinaya alındığını açıkladı.

ABD'nin Maryland eyaleti valisi Larry Hogan, Türkiye seyahati sırasında korona virüs kaptığını iddia ettiği 80 yaşındaki bir kadının karantinaya alındığını açıkladı.

ABD'nin Maryland eyaletinde korona virüs vak'alarıyla ilgili yeni güncellemeler Vali Larry Hogan tarafından duyuruldu. Hogan, Harford bölgesinde yaşayan 80 yaşlarında bir kadının, Türkiye seyahati sırasında virüs kaptığını söyledi. Adı açıklanmayan yaşlı kadının karantinada olduğunu ve tedavi altına alındığını belirtti. Vali, Türkiye'ye seyahatle ilgili bildirilen ilk vak'a olduğunu doğruladı.

Vali Hogan ayrıca testleri pozitif çıkan 60 yaşlarındaki Montgomery County sakini bir ABD'linin ise yakın zamanda Tayland ve Mısır'a gittiğini, kısa bir süre hastaneye kaldırıldığını, şu anda karantina altında olduğunu söyledi. Hogan, Maryland eyaletinde onaylanmış toplam 5 vak'a olduğunu söyleyerek 2 yeni hasta ile önceki 3 hasta arasında bir bağlantı olmadığını açıkladı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA