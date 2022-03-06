Türkiye'deki Kırım Tatarları, Ukrayna'dan gelen soydaşlarına yardımcı olacak

EDİRNE (AA) - Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Edirne sınırına kadar gelmiş soydaşlarına sivil toplum kuruluşları olarak sonuna kadar yardımcı olacaklarını, onları dışarıda bırakmayacaklarını söyledi.

Aracı, AA muhabirine, Kırım Tatar halkının çilesinin 2. Dünya Savaşı'ndan beri bitmediğini söyledi.

Josef Stalin politikasının Kırım'daki bütün Tatarları sürgüne yolladığına dikkati çeken Aracı, 50 yılın sonunda Kırım Tatarlarının tekrar vatanlarına döndüğünü fakat 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğini vurguladı.

Aracı, Ukrayna'da savaşın 11 gündür devam ettiğine işaret ederek, "Birçok soydaşımız 1990'da Kırım'a dönerken Ukrayna topraklarına yerleşmişlerdi. Birçok Kırım Tatar soydaşımız ve birçok Müslüman Türk Ukrayna'da yaşıyor." dedi.

"Sivillere karşı eylemler olmasın"

Ukrayna ve Kırım'da kalan soydaşların sivil saldırılara maruz kaldığını aktaran Aracı, "O yüzden 'Artık en azından savaş olmasın, sivillere karşı birtakım eylemler olmasın' diye çağrı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Aracı, diasporadaki tüm Tatar halkları olarak gerek Kırım'da gerek Ukrayna'da yaşayan bütün Müslüman Kırım Tatar soydaşlarına destek olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Edirne sınırına kadar gelmiş soydaşlarımıza yardım eli uzatmak için federasyona bağlı dernekler vasıtasıyla toplandık. Türkiye Cumhuriyeti, büyük devlet. Gerekli kurumlar vasıtasıyla sivil toplum kuruluşları olarak sonuna kadar yardımcı olacağız. Soydaşlarımızı dışarıda bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bizi savaşın bir tarafı yapmasınlar' çağrısı, tarafımızdan da desteklenen bir görüştür. İki tarafta da yaşayan Müslüman Kırım Tatar halkı vardır. Müslüman Kırım Tatar halkı buralardaki provokasyonlara gelmeden inşallah varlığını devam ettirecektir."