Türkiye Değişim Partisi nedir? Türkiye Değişim Partisi kadrosu! Türkiye Değişim Partisi logosu nedir, ne anlama geliyor?

Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Alternatif ve Değişim Partisinin detaylarını açıkladı. Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor. Peki, Türkiye Değişim Partisi nedir? Türkiye Değişim Partisi kadrosu kimlerdir?

Mustafa Sarıgül, İstanbul'da yaptığı basın toplantısıyla partisinin adını, logosunu ve kadrosunu açıkladı. "Türkiye Değişim Partisi" adıyla kurulan parti için Sarıgül, "Allah yardımcımız olsun" açıklamasını yaptı. "Kalbimiz Türkiye için atıyor" sloganıyla kurulan partisinin adını açıklarken gözyaşlarını tutmayan Sarıgül, "Bu gözyaşları sevinç gözyaşları, Buradan baktığımda yakın geleceğin, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını görüyorum. Buradan yakın geleceğin mutluluğunu, emeğini tünelin ucundaki ışığı görüyorum" dedi. İşte Türkiye Değişim Partisi nedir? Türkiye Değişim Partisi kadrosu! Türkiye Değişim Partisi logosu nedir, ne anlama geliyor?

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİNEDİR?

Türkiye Değişim Hareketi, kurulmasında birçok ünlü siyasinin yer aldığı ve liderliğini Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yaptığı siyasi oluşumdur. Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısıyla hareketinin 26 Haziranda partileşeceğini duyurdu; fakat 22 Haziran'da Mustafa Sarıgül tarafından yapılan açıklamada CHP'deki değişime şans vermek adına partiyi kurmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Ayrıca 2010 yılında İzmir ve Manisa ÖDP teşkilatlarından istifa eden birçok kişi TDH'ye dahil oldu.

Hareket 27 Ekim 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül'ün liderliğinde yeniden kurulmuştur.

Sarıgül daha sonra İstanbul'da yaptığı basın toplantısıyla partisinin adını, logosunu ve kadrosunu açıkladı. "Türkiye Değişim Partisi" adıyla kurulduğunu açıkladı.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ LOGOSU NEDİR?

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ LOGOSU

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ LOGOSU NE ANLAMA GELİYOR?

CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Parti'sinin logosunu açıkladı. Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ LOGOSU

Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu: "Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçakgönüllü, özgüvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız! Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız."