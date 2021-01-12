Türkiye Değişim Partisi MYK toplantısı
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Türkiye Değişim Partisi MYK toplantısı

12.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:12
Türkiye Değişim Partisi MYK toplantısı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhtemelen mayısın 15'ine, en geç 1 Haziran'a kadar örgütlenme çalışmalarımızı tamamlayacağız ve seçime girecek noktaya geleceğiz.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhtemelen mayısın 15'ine, en geç 1 Haziran'a kadar örgütlenme çalışmalarımızı tamamlayacağız ve seçime girecek noktaya geleceğiz." dedi.

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Sarıgül başkanlığında toplandı.

Sarıgül, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iktidara en hazırlıklı ve yakın parti olduklarını, Türkiye'nin her noktasında iktidara hazırlık merkezlerini açmaya devam ettiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'daki iktidara hazırlık merkezini dün büyük bir heyecanla açtıklarını belirten Sarıgül, "Perşembe günü Mersin'de iktidara hazırlık merkezimizi açacağız. Önümüzdeki günlerde de Balıkesir başta olmak üzere Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve diğer illerimizi sırayla açacağız." dedi.

Türkiye'nin en demokratik kitle partisi olduklarını ifade eden Sarıgül, partide genel başkanı delegelerin değil, partiye kayıtlı üyelerin seçtiğini ve genel başkanın iki genel seçimde partisini iktidara taşımaması halinde görevini bırakacağını anlattı.

Sarıgül, gazetecilerin partinin teşkilatlanmasına ilişkin sorusuna, "Muhtemelen Mayıs'ın 15'ine, en geç 1 Haziran'a kadar örgütlenme çalışmalarımızı tamamlayacağız ve seçime girecek noktaya geleceğiz. Süratle teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Partimiz normal zamanında yapılacak ilk seçime hazır olacaktır. Partimiz er geç iktidar olacaktır ama çok geç değil." yanıtını verdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Soner Gökçe de toplantıda Türkiye'nin gündemi, partinin teşkilatlanması, büyük kongreye hazırlık çalışmalarıyla ilgili konuların görüşüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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