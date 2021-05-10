Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı'nın A takımı belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı'nın A takımı belli oldu

Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı'nın A takımı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, parti il binasında basın mensupları ile bir araya gelerek ataması yapılan Erzincan kadrosunu açıkladı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, parti il binasında basın mensupları ile bir araya gelerek ataması yapılan Erzincan kadrosunu açıkladı.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Delikurt basın toplantısıyla partisinin Erzincan il teşkilatını tanıttı. Adnan Delikurt, İl Başkanlğına Remzi Öz'ün, Merkez İlçe Başkanlığına Nevzat Yıldırım'ın, Kadın Kolları Başkanlığına Nursel Yaşılak'ın, Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Şamil Delikurt'un, İliç İlçe Başkanlığına Selçuk Erdinç'in, Kemah İlçe Başkanlığına ise Mustafa Söker'i atadıklarını kaydetti.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye Değişim Partisi milletimizin inancıdır, sahibidir, kimliğidir, huzurudur, ahengidir, uyumudur. Gücümüzü tarihimizden, geleneklerimizden, örf, adetlerimizden milli ve manevi değerlerimiz den ve aziz milletimizden almaktayız. Bizim hizmet anlayışımız insan odaklıdır yani insana hizmettir. Bütün vatandaşlarımızı demokrasiye özgürlüğe ve barışa davet ediyoruz. Biz siyasetin yapılış şeklini ve dilini değiştireceğiz. Siyasete nezaket ve zarafeti getireceğiz. Partimizde sağ sol kavramları artık yok, milletimiz sağdan da soldan da yoruldu. Bu kavramlar geçmişte kaldı. Biz bismillah diyerek sol elimizle sağ elimizi birleştirdik. Ben insanım diyen herkesi kucaklayacağız. Sen sağcı mısın, solcu musun, hangi etnik kökendensin, hangi partiye oy verdin diye sormayacağız. Hudut ve bayrak birliğine inanan ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan herkese kapımızda gönlümüzde açık." dedi. - ERZİNCAN

Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı'nın A takımı belli oldu
Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı'nın A takımı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Ali Tandoğan Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı'nın A takımı belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:27:41. #1.15#

title