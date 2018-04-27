Türkiye'de yükseköğretim fırsatları Bakü'de masaya yatırıldı

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi ve Kaspi Eğitim Merkezi iş birliğiyle, 21 Nisan 2018 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 'Türkiye'de Yükseköğretim Fırsatları' konulu konferans gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi yapılan konferansın açılış konuşmaları Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Çağrı Erhan, Kaspi Eğitim Merkezi Rehberi Sona V'liyeva, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov, BakuSlavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurlana Aliyeva ve Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Elman Nesirov tarafından yapıldı.

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, 'Biz iş adamı olarak, topluma sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için ne yapabiliriz diye düşündük ve aile olarak en iyisinin insanlara balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek olduğuna karar verdik. İnsanların kendi kendine yeterli hale gelmesinin ve topluma faydalı olmasının yolunun eğitimden geçtiği düşüncesi ile en iyi sosyal sorumluluk projesi eğitimdir fikrinden hareketle, Altınbaş Üniversitesi'ni topluma kazandırmaya karar verdik. 2003 yılında kuruluş hazırlıkları başlanan üniversitemiz 2008 yılında resmi olarak kurulmuş oldu. Türkiye'de sadece Devlet Üniversiteleri değil, vakıf üniversiteleri de kamu üniversitesi statüsündedir, yani kar amacı gütmeyen, eğitime ve bilimsel gelişmeye fayda sağlamayı amaçlayan kuruluşlardır. Altınbaş Üniversitesi de bu doğrultuda, topluma katkı sağlamak için faaliyet göstermektedir. Bilimin ve eğitimin evrenselliğinden hareketle, uluslararası bir üniversite olma yolunda da gerekli adımları atmaktadır" diye konuştu.

'TAHSİL KÖPRÜSÜNÜN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Azerbaycan'da yükseköğretim tahsiline ilişkin Altınbaş Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin katılımıyla çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, 'Türkiye'de 14 binden fazla Azerbaycanlı öğrenci yükseköğretimlerini görmeye devam ediyorlar. Bugüne kadar 125 binden fazla Azerbaycanlı öğrenci Türkiye'de eğitim görmüş durumda. Biz Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri olarak bunun sayısının daha da artması için bu konferansı gerçekleştirdik. Türkiye'nin teknik alanda, tıp, sosyal bilimler, yüksek lisans ve doktora alanlarında Amerika'daki Avrupa Birliği'ndeki üniversitelerden hiç de geri kalmayan son derece donanımlı ve kaliteli yükseköğretim kurumları olduğunu bugün bir kez daha çok kalabalık bir kitle önünde dile getirmiş olduk. Konferansımızın katılımcıları arasında büyük oranda lise öğrencileri vardı. Altınbaş üniversitesi olarak Türkiye'yle Azerbaycan arasında bu tahsil köprüsünün daha da sağlam bir şekilde gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.

'EĞİTİM, KİŞİLER VE ÜLKELER ARASINDAKİ EN ETKİLİ İŞ BİRLİĞİ'

Eğitimin çok önemli bir işbirliği alanı olduğuna inandıklarını söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 'Öğrencilerin başka ülkelerde üniversite okumaları öğrencilere başka ülkeleri tanımak ve anlamak bakımından çok şey kazandırıyor. Öteki taraftan da ülkeler arasındaki iş birliğinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'de okuyan öğrenciler Azerbaycan'a geri döndüklerinde, Türkiye'yi çok daha iyi tanıyan, seven öğrenciler oluyorlar. Tam tersi de geçerli, Azerbaycan'da üniversite okuyup Türkiye'ye dönen öğrenciler de Azerbaycan'ı çok iyi tanıyan ve seven kişiler oluyorlar. Bunu artırırsak ülkeler arasındaki birlikteliği, iş birliğini, kardeşliği daha da ileriye taşıyacağız' diye konuştu.

'Türkiye'de Yükseköğretim Fırsatları' başlıklı ilk oturumda Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer konuşmacı olarak yer aldı ve Türkiye'de eğitim fırsatları üzerine öğrencileri bilgilendirdi. 'Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Olmak' başlıklı ikinci oturumda ise Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ofis Daire Başkanı Şenay Gümüş ve Kaspi Eğitim Merkezi Yurtdışı Eğitim Uzmanı Rahid Zarbiyev öğrencilere YÖS Sınavları, üniversite başvuru süreçleri, denklik belgesi, oturma izni, kayıt süreçleri gibi konularda detaylı bilgiler verdiler.

2016-2017 Akademik yılı öğrenci istatistiklerine göre, Azerbaycan vatandaşı 14 bin 878 öğrenci Türkiye'de yükseköğrenime devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yükseköğretime dahil olmuş öğrenci sayılarına bakıldığında ise, Azerbaycan vatandaşı öğrenci sayısı, Suriye vatandaşı öğrencilerden sonra ikinci sırada yer alıyor.

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DHA-Eğitim - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

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